Έντονα ήταν τα συναισθήματα μετά το γκολ του Μανώλη Σάλιακα που έδωσε μια σημαντική νίκη στον Ολυμπιακό στη Βοιωτία.

Με ένα γκολ του Μανώλη Σάλιακα στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα πολύτιμο τρίποντο από τη Λιβαδειά, επικρατώντας του Λεβαδειακού για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η συγκεκριμένη νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία για τους «ερυθρόλευκους», καθώς η απώλεια βαθμών θα τους άφηνε ακόμη περισσότερο πίσω στη βαθμολογία. Μετά την επικράτησή τους, ανέβηκαν στην 4η θέση, όπου ισοβαθμούν με τον ΟΦΗ στους 10 βαθμούς, ενώ βρίσκονται πέντε μακριά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Λίγες μέρες αργότερα, οι Πειραιώτες έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από την εκτός έδρας νίκη κόντρα στους «πράσινους» της Βοιωτίας, όπου ξεχωρίζουν όσα ακολούθησαν από το γκολ του Μανώλη Σάλιακα.