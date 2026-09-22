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Με Χούλιο Ιγκλέσιας υποδέχθηκε η ΑΕΚ τον Ερτέλ: Το video με τις πρώτες στιγμές του στην Αθήνα

Ο Τομά Ερτέλ βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να παρουσιάζει τις πρώτες στιγμές του Γάλλου γκαρντ στην Ελλάδα υπό τους ήχους του Χούλιο Ιγκλέσιας.

Βαγγέλης Πάτας

Με Χούλιο Ιγκλέσιας υποδέχθηκε η ΑΕΚ τον Ερτέλ: Το video με τις πρώτες στιγμές του στην Αθήνα
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Γάλλος γκαρντ, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ.

Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο φετινό ρόστερ της «Ένωσης» και πλέον απομένουν τα απαραίτητα διαδικαστικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Ερτέλ θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Sunel Arena, όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους νέους συμπαίκτες του.

Η ΑΕΚ, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα video από τις πρώτες στιγμές του παίκτη στην Αθήνα, επιλέγοντας αυτή τη φορά ως μουσική επένδυση το «Oh La La Amour» του Χούλιο Ιγκλέσιας.

Υπενθυμίζεται πως ο Ερτέλ είχε προαναγγείλει τη συμφωνία του με την ΑΕΚ με τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

https://www.instagram.com/reel/DdlK9fTI5BN/
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