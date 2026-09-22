Με Χούλιο Ιγκλέσιας υποδέχθηκε η ΑΕΚ τον Ερτέλ: Το video με τις πρώτες στιγμές του στην Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Γάλλος γκαρντ, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ.

Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο φετινό ρόστερ της «Ένωσης» και πλέον απομένουν τα απαραίτητα διαδικαστικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Ερτέλ θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Sunel Arena, όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους νέους συμπαίκτες του.

Η ΑΕΚ, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα video από τις πρώτες στιγμές του παίκτη στην Αθήνα, επιλέγοντας αυτή τη φορά ως μουσική επένδυση το «Oh La La Amour» του Χούλιο Ιγκλέσιας.

Υπενθυμίζεται πως ο Ερτέλ είχε προαναγγείλει τη συμφωνία του με την ΑΕΚ με τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.