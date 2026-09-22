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Nations League: Με νέα πρόσωπα η Ολλανδία κόντρα στην Ελλάδα - Οι νέες κλήσεις από Τσάβι

Δύο αναγκαστικές αλλαγές στην αποστολή της Ολλανδίας ενόψει των αγώνων του Nations League, με τον Γκους Τιλ και τον Μέξ Μέερντινκ να παίρνουν τις θέσεις των τραυματιών.

Nations League: Με νέα πρόσωπα η Ολλανδία κόντρα στην Ελλάδα - Οι νέες κλήσεις από Τσάβι
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Νέα δεδομένα προέκυψαν στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, καθώς ο Τσάβι προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή για τις προσεχείς αναμετρήσεις του Nations League.

Οι τραυματισμοί των Ντόνιελ Μάλεν και Τζάστιν Κλάιφερτ ανάγκασαν τον Ισπανό προπονητή να τροποποιήσει τα αρχικά του πλάνα. Οι δύο ποδοσφαιριστές τέθηκαν εκτός και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τις υποχρεώσεις των «Οράνιε», με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο κενές θέσεις στην αποστολή.

Ο Τσάβι κάλεσε για να καλύψει τα κενά τον Γκους Τιλ της Αϊντχόφεν και τον Μέξ Μέερντινκ της Άλκμααρ. Οι δύο παίκτες ενσωματώθηκαν άμεσα στην προετοιμασία της εθνικής Ολλανδίας, μετά την εσπευσμένη κλήση τους.

Όσον αφορά τον Μάλεν, ο επιθετικός της Ρόμα τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ίντερ. Ο 27χρονος είχε πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, ωστόσο ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να ενισχύσει την εθνική ομάδα στα πρώτα παιχνίδια του Nations League.

Η Ολλανδία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Τρεις ημέρες αργότερα, οι «Οράνιε» θα ταξιδέψουν στη Σερβία, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα βρεθούν στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με την Εθνική μας στην Τούμπα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου, με την Ολλανδία να υποδέχεται τη Σερβία.

Η αποστολή της Ολλανδίας: Φλέκεν, Ρουφς, Φερμπρούχεν, Ακέ, Φαν Μπόμελ, Μπρόμπεϊ, Φαν Ντάικ, Ντάμφρις, Φρίμπονγκ, Χάκπο, Χερτρούιντα, Χράβενμπερχ, Χάτο, Φαν Χέκε, Μέερντινκ, Κουπμάινερς, Λανγκ, Τιλ, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Τέιλορ, Τζούριεν Τίμπερ, Κουίντεν Τίμπερ, Φέρμαν, Φαν ντε Φεν και Ζεκιέλ.

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