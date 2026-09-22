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Ισπανία: Ο Ματέο θέλει ξανά τον Ρούμπιο στην Εθνική για το ματς με την Ελλάδα

Ο Τσους Ματέο θέλει να επαναφέρει τον Ρίκι Ρούμπιο στην εθνική Ισπανίας, ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ισπανία: Ο Ματέο θέλει ξανά τον Ρούμπιο στην Εθνική για το ματς με την Ελλάδα
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Την επιστροφή του Ρούμπιο στη «φούρια ρόχα» επιθυμεί ο Τσους Ματέο, ενόψει των αγώνων του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ισπανία έχει μπροστά της δύο αναμετρήσεις στο συγκεκριμένο «παράθυρο». Στις 26 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Μαυροβούνιο, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί την Ελλάδα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει ξανά τον Ρούμπιο με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, τονίζοντας πως θα επιχειρήσει να τον πείσει να επιστρέψει.

«Ελπίζω να καταφέρουμε να πείσουμε τον Ρίκι. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω, οπότε θα του ξαναμιλήσουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να βασιστούμε ξανά πάνω του κάποια στιγμή», δήλωσε ο Ματέο στο περιθώριο του τελικού του ισπανικού Supercopa.

Ο Ρούμπιο είχε σημαντική παρουσία στη διοργάνωση με την Μπανταλόνα. Στον ημιτελικό απέναντι στην Μπασκόνια είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 10 πόντους, 8 ασίστ και 2 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του.

Η τελευταία συμμετοχή του 35χρονου γκαρντ με την εθνική Ισπανίας καταγράφηκε στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, καθώς δεν αγωνίστηκε στην τελική φάση. Τελευταίος του αγώνας με τη «ρόχα» ήταν απέναντι στο Βέλγιο, το οποίο είχε πάρει τη νίκη με 58-53.

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