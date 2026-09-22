Αντίδραση της ΑΕΚ για Μπέο: «Αναληθώς, έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ»

Την έντονη αντίδραση των «κιτρινόμαυρων» έφεραν νέες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου.

Ο ισχυρός άντρας του Βόλου μιλώντας στο Metropolis 95.5, ανέφερε: «Τι να πει ο Νίκολιτς; Ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι Μίκι Μάους; Δεν έχω πρόβλημα από τον Νίκολιτς, θα υπερασπιστεί δημόσια την ομάδα του και τον παίκτη του. Όλοι είδαν ότι δεν ήταν πέναλτι και το είπαν σε όλα τα κανάλια. Μου θύμισε τις βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής. Ο Νίκολιτς μου είπε προσωπικά, όταν συναντηθήκαμε στα αποδυτήρια, ότι δεν ήταν πέναλτι, αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ».

Τα λεγόμενα του Αχιλλέα Μπέου έφερε την αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία απάντησε, μέσω του Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου, Τάσου Τσατάλη, ο οποίος υπογράμμισε ότι: «Ο κύριος Μπέος, αναληθώς, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς».

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο ποστ:

«Ο προπονητής μας, κ. Μάρκο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow-motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στον Γιόβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη Τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση.

​Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στις συνεντεύξεις Τύπου βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα ώστε να είναι, όπως τόνισε, ακριβής σε όσα λέει. Έτσι και μετά το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιόβιτς και στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι.

Ο κύριος Μπέος, αναληθώς, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς».