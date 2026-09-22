AEK: Ο Νίκολιτς αποκάλυψε τον παίκτη που θα έπαιρνε από την Παρτιζάν – Τι είπε για τον Αριάγκα

Ο Σέρβος προπονητής φιλοξενήθηκε στο «Super Indirektno» των δημοσιογράφων Μίλαν Κάλινιτς, Πρέντραγκ Πόποβιτς, όπου ερωτήθηκε για το ποιον παίκτη της Παρτιζάν θα έπαιρνε στην ΑΕΚ.

Η επιλογή του Νίκολιτς ήταν ο Ερικ Κόιζεκ. Ο 20χρονος επιθετικός αγωνίζεται στην Παρτίζαν ως δανεικός από τη Βόλφσμπεργκερ και μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν έχει σημειώσει πέντε γκολ σε 14 συμμετοχές.

Ο Νίκολιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Θα έπαιρνα τον Κόιζεκ, αυτή είναι η άμεση απάντησή μου. Μου αρέσει το προφίλ του. Είναι νέος, επιθετικός, έχει εξαιρετικά σωματικά προσόντα και μπορεί να σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους, τόσο με το κεφάλι όσο και με τα πόδια, από σέντρες ή επιτιθέμενος στον χώρο. Πιστεύω πως υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλο περιθώριο εξέλιξης μέσα από τη δουλειά. Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής και βλέπω πολύ μεγάλες δυνατότητες σε εκείνον. Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι ενδιαφέροντες παίκτες».

«Ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Αριάγκα»

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε και για τον Κέρβιν Αριάγκα, τον οποίο γνωρίζει από την παρουσία του στην Παρτίζαν κι από το καλοκαίρι τον έχει παίκτη στους «κιτρινόμαυρους». Ο Νίκολιτς στάθηκε στην εικόνα που είχε σχηματίσει για τον Αριάγκα κατά την παρουσία του στη σερβική ομάδα, αλλά και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

«Ο Αριάγκα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Τον είχα παρακολουθήσει όταν ακόμη αγωνιζόταν στην Παρτίζαν και πιστεύω ότι είχε αφήσει πολύ καλή εντύπωση. Είχα μιλήσει για εκείνον με όλους τους ανθρώπους του συλλόγου και είχε αφήσει καλό αποτύπωμα. Ήταν όμως ακριβός. Δεν θα αναφέρω το ποσό και δεν ήταν κάτι θεαματικό για τα δεδομένα ενός μεσαίου ευρωπαϊκού επιπέδου, όμως για την Παρτίζαν ήταν πολλά χρήματα. Ο σύλλογος έκανε και μια καλή κίνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς κατάφερε να βάλει ένα συγκεκριμένο ποσό στα ταμεία του», τόνισε ο Σέρβος τεχνικός.