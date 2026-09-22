Euroleague: Νέος πρόεδρος των διαιτητών ο Σρέτεν Ράντοβιτς

Ο Κροάτης διαιτητής, Σρέτεν Ράντοβιτς ανέλαβε την προεδρία των διαιτητών της Euroleague, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στα παρκέ.

Euroleague: Νέος πρόεδρος των διαιτητών ο Σρέτεν Ράντοβιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σελίδα γύρισε η διαιτησία της Euroleague, με τον Σρέτεν Ράντοβιτς να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου των διαιτητών της διοργάνωσης.

Ο Κροάτης ρέφερι αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του ως διαιτητής και πλέον θα έχει νέο ρόλο στην Euroleague. Μάλιστα, η τελευταία του παρουσία στα παρκέ ήταν στον τελικό του περυσινού Final Four, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ράντοβιτς επικράτησε στην ψηφοφορία για την προεδρία, συγκεντρώνοντας 44 ψήφους, ενώ ο Πολωνός, Κούμπα Ζαμοΐλσκι έλαβε 39. Όσον αφορά στις ψήφους των πέντε Ελλήνων διαιτητων (βλ. Ιωάννης Φούφης, Νίκος Πιτσίλκας, Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τηγάνης και Γιάννης Τσιμπούρης) ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2, ενώ μία ψήφος ήταν λευκή.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:16 SUPER LEAGUE

Αντίδραση της ΑΕΚ για Μπέο: «Αναληθώς, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ»

10:04 MVP

To GTA VI Sountrack ετοιμάζεται να γίνει μουσικό φαινόμενο

09:47 SUPER LEAGUE

Super League: Ραντεβού... κορυφής για τα τηλεοπτικά δικαιώματα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

09:36 MVP

Κάνει δουλειά το military calisthenics που μας τα έχει «πρήξει» το Instagram;

09:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωση στην Αγγλία για τον Κωστούλα: «Ένα απίστευτο μείγμα δημιουργού και καθαρού σκόρερ»

08:58 EUROLEAGUE

Euroleague: Νέος πρόεδρος των διαιτητών ο Σρέτεν Ράντοβιτς

08:43 SUPER LEAGUE

AEK: Ο Νίκολιτς αποκάλυψε τον παίκτη που θα έπαιρνε από την Παρτιζάν – Τι είπε για τον Αριάγκα

08:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Η συλλεκτική φανέλα για το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή (video)

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ξεκινά και δίνει περισσότερα από ένα «αδιάφορο» τρόπαιο - Τι ισχύει ενόψει Euro 2028

08:00 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πανέτοιμος ο Ρότα μετά τη διακοπή – Οι σκέψεις για την απόκτηση ελεύθερου παίκτη

07:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ζιντάν ετοιμάζει τον Εμπαπέ σε ρόλο... έκπληξη

03:01 GREEK BASKET LEAGUE

Πήρε Βησσαρίου η Δόξα Λευκάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας