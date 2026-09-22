Euroleague: Νέος πρόεδρος των διαιτητών ο Σρέτεν Ράντοβιτς

Σελίδα γύρισε η διαιτησία της Euroleague, με τον Σρέτεν Ράντοβιτς να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου των διαιτητών της διοργάνωσης.

Ο Κροάτης ρέφερι αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του ως διαιτητής και πλέον θα έχει νέο ρόλο στην Euroleague. Μάλιστα, η τελευταία του παρουσία στα παρκέ ήταν στον τελικό του περυσινού Final Four, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ράντοβιτς επικράτησε στην ψηφοφορία για την προεδρία, συγκεντρώνοντας 44 ψήφους, ενώ ο Πολωνός, Κούμπα Ζαμοΐλσκι έλαβε 39. Όσον αφορά στις ψήφους των πέντε Ελλήνων διαιτητων (βλ. Ιωάννης Φούφης, Νίκος Πιτσίλκας, Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τηγάνης και Γιάννης Τσιμπούρης) ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2, ενώ μία ψήφος ήταν λευκή.