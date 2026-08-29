Euroleague: Τέλος η διαιτησία για τον Σρέτεν Ράντοβιτς – Αποχωρεί από την ενεργό δράση

Ο Κροάτης διαιτητής ολοκληρώνει την πολυετή πορεία του ως ενεργός διαιτητής στην Euroleague, καθώς το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των διαιτητών που θα είναι ενεργοί τη νέα σεζόν.

Παρότι δεν θα συνεχίσει να διευθύνει αγώνες, ο Ράντοβιτς παραμένει στους κόλπους της διαιτητικής ομάδας της διοργάνωσης, έχοντας εκλεγεί από τους συναδέλφους του ως επικεφαλής του σχετικού οργάνου των διαιτητών.

Αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται στην Πολωνία το σεμινάριο των διαιτητών, όπου αναμένεται να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις αλλαγές στη σύνθεση του σώματος ενόψει της νέας σεζόν στην Euroleague. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πάντως, ο Ράντοβιτς δεν θεωρείται πλέον ενεργός διαιτητής, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της παρουσίας του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το τελευταίο παιχνίδι της διαιτητικής του καριέρας ήταν ο τελικός Ολυμπιακός – Ρεάλ, με τον Ράντοβιτς να ολοκληρώνει μετά από εκείνη την αναμέτρηση την πορεία του και να παίρνει τον δρόμο της συνταξιοδότησης.