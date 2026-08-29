ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Οι Βούλγαροι κατήγγειλαν την ΕΛ.ΑΣ. για υπερβολική χρήση βίας στην Αθήνα

Η ΑΕΚ «αιχμαλώτισε» τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και προκρίθηκε στον ενιαίο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την ώρα που η «Ένωση» μάθαινε αντιπάλους, οι πρωταθλητές Βουλγαρίας εξέφραζαν παράπονα για τη συμπεριφορά της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οπαδούς τους, κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Αθήνα.

Η Λέφσκι, μέσω ανακοίνωσης, έκανε λόγο για υπερβολική χρήση βίας από τις Αρχές και ζητά τη διεξαγωγή έρευνας από την UEFA, για την οργάνωση και τα μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Λέφσκι Σόφιας

«Ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά βίντεο της UEFA για τη διοργάνωση του «Champions League» μεταφέρει την ιδέα ότι το ποδόσφαιρο θα πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο το μήνυμα αυτό έχει φτάσει στις αρχές επιβολής του νόμου της Ελληνικής Δημοκρατίας που ήταν αρμόδιες για τη διασφάλιση της τάξης κατά τη διάρκεια του αγώνα των play-off μεταξύ της ΑΕΚ και της Λέφσκι, ο οποίος διεξήχθη στις 26 Αυγούστου 2026 στην Αθήνα.

Η Λέφσκι εκφράζει τη βαθιά της αγανάκτηση για τη σκληρή, βίαιη, ταπεινωτική και μεροληπτική μεταχείριση των φιλάθλων της από τις ελληνικές αρχές, η οποία εκδηλώθηκε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο σύλλογος έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υπερβολική χρήση σωματικής βίας από τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις ήδη από την περιοχή όπου είχαν συγκεντρωθεί οι φίλαθλοι της «μπλε» ομάδας, προκειμένου να συνοδευτούν στο γήπεδο της AEK Arena.

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης με λεωφορεία προς το γήπεδο, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων μέσα σε ένα από αυτά, χωρίς οι φίλαθλοί μας να έχουν με οποιονδήποτε τρόπο προκαλέσει αυτή την ενέργεια.

Κατά την προσέγγιση προς τη θύρα του γηπέδου που προοριζόταν για τους «μπλε» φιλάθλους, αυτοί αφέθηκαν χωρίς προστασία από τις δυνάμεις ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε σε ντόπιους φιλάθλους να τους επιτεθούν ανενόχλητοι με πέτρες και μπουκάλια. Επιπλέον, στην προσπάθειά τους να προστατευθούν, οι συμπατριώτες μας εξαναγκάστηκαν με τη χρήση βίας από τις ελληνικές αρχές να εισέλθουν στη δική τους θύρα.

Όπως φάνηκε και από την τηλεοπτική μετάδοση, κατά τη διάρκεια του αγώνα οι φίλαθλοι της Λέφσκι ήταν ταπεινωτικά και επικίνδυνα στριμωγμένοι στη θύρα των φιλοξενούμενων, ενώ ταυτόχρονα παρέμεναν κενές τρεις σειρές καθισμάτων.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή, οι φίλαθλοί μας κλειδώθηκαν στη θύρα τους και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να καλύψουν ούτε στοιχειώδεις ανάγκες, όπως η χρήση των τουαλετών ή η πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την εξήγηση ότι οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι αποτελούν παράγοντα κινδύνου από άποψη ασφάλειας και ότι τέτοιες ακραίες ενέργειες των ειδικών δυνάμεων στη νότια γειτονική μας χώρα αποτελούν απλώς μέρος της «ποδοσφαιρικής εξωτικής πραγματικότητας».

Αντιμετώπιση που δεν συνάδει με το επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA επιδείχθηκε επίσης από τους διοργανωτές απέναντι στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους των βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης.

Οι τελευταίοι παρεμποδίστηκαν να εκτελέσουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς αναγκάστηκαν από την ασφάλεια του γηπέδου να μετακινηθούν πεζή, μεταφέροντας βαρύ εξοπλισμό. Παράλληλα, υπέστησαν ύβρεις και δέχθηκαν αντικείμενα που πετούσαν εναντίον τους ντόπιοι φίλαθλοι, οι οποίοι είχαν ήδη καταλάβει τις θέσεις τους στις εξέδρες.

Η Λέφσκι στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό των φιλάθλων της και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και ο σύλλογος θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των Βούλγαρων πολιτών.

Η Λέφσκι ζητά από την UEFA να διεξαγάγει πλήρη έλεγχο σχετικά με την οργάνωση και τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα στην Αθήνα και να λάβει τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα κατά του γηπεδούχου συλλόγου.

Για τον σκοπό αυτό, εκπρόσωπός μας προέβη εγκαίρως σε δήλωση προς τον παρατηρητή του αγώνα και κατέγραψε επίσημα τις ενστάσεις σχετικά με την οργάνωση του αγώνα και την υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία.

Ζητούμε επίσης από τις ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, να παράσχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες της ελληνικής αστυνομίας και την απαράδεκτη χρήση βίας εναντίον Βούλγαρων πολιτών.

Ελπίζουμε ότι τέτοιες ακραίες ενέργειες εναντίον πολιτών ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βασίστηκαν αποκλειστικά σε εθνικά κριτήρια. Προς σύγκριση, ο πρώτος αγώνας στη Σόφια, που διεξήχθη στις 18 Αυγούστου 2026, ολοκληρώθηκε χωρίς περιστατικά, παρά την παρουσία πολυάριθμης ομάδας φιλοξενούμενων οπαδών στο Εθνικό Στάδιο «Βασίλ Λέφσκι».

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι βουλγαρικοί θεσμοί οφείλουν να προστατεύσουν επαρκώς και άμεσα, μέσω της διπλωματικής οδού, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των Βούλγαρων που υπέφεραν στον αγώνα της Αθήνας και να ζητήσουν εξηγήσεις από την ελληνική πλευρά για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

Ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά όλους τους φιλάθλους μας οι οποίοι, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα προβλήματα, στήριξαν από κοντά την αγαπημένη τους «μπλε» ομάδα στην Αθήνα. Η παρουσία σας σημαίνει πολλά για εμάς και θα συνεχίσουμε και πάλι όλοι μαζί στο «Europa League».