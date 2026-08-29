Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Ντόρτμουντ των Καρέτσα, Κωνσταντέλια και τη Χαλ του Τζολάκη

Η Μπορούσια υποδέχεται το Αμβούργο, με στόχο να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της, έχοντας κατά πάσα πιθανότητα στη βασική ενδεκάδα τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια.

Να θυμίσουμε ότι η Ντόρτμουντ αποτελεί κι αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει κι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Χαλ κόντρα στην Κόβεντρι, για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

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Οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις της ημέρας (29/08)