Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Ντόρτμουντ των Καρέτσα, Κωνσταντέλια και τη Χαλ του Τζολάκη
Οι μεταδόσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με την Ντόρτμουντ των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κώστα Καρέτσα να κάνει πρεμιέρα στην Bundesliga.
Η Μπορούσια υποδέχεται το Αμβούργο, με στόχο να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της, έχοντας κατά πάσα πιθανότητα στη βασική ενδεκάδα τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια.
Να θυμίσουμε ότι η Ντόρτμουντ αποτελεί κι αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει κι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Χαλ κόντρα στην Κόβεντρι, για τη 2η αγωνιστική της Premier League.
Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.
Οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις της ημέρας (29/08)
- 14:30 Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League
- 14:30 Μίντλεσμπρο - Γουέστ Μπρομ COSMOTE Sport 1 HD
- 16:30 Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports2HD
- 16:30 Λειψία - Γκλάντμπαχ Novasports3HD
- 16:30 Έλβερσμπεργκ - Μπάγερ Λεβερκούζεν Novasports4HD
- 16:30 Μάιντς - Πάντερμπορν Novasports5HD
- 16:30 Κολωνία - Χοφενχάιμ Novasports6HD
- 17:00 Κόβεντρι - Χαλ Novasports Start HD
- 17:00 Μπόρνμουθ - Έβερτον Novasports Premier League
- 17:00 Κάρντιφ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ COSMOTE Sport 1 HD
- 18:00 Λεβάντε - Μπέτις COSMOTE Sport 7 HD
- 19:30 Μπορούσια Ντόρτμουντ - Αμβούργο Novasports Prime HD
- 19:30 Τότεναμ - Νιουκάστλ Novasports Premier League
- 19:30 Φιορεντίνα - Φροζινόνε COSMOTE Sport 1 HD
- 19:30 Μόντσα - Ουντινέζε COSMOTE Sport 2 HD
- 19:30 Σασουόλο - Τορίνο COSMOTE Sport 3 HD
- 19:45 Άλκμααρ - Γκο Αχέντ Ιγκλς Novasports2HD
- 20:00 Ακαντέμικο ντε Βισέο - Πόρτο COSMOTE Sport 4 HD
- 20:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ COSMOTE Sport 5 HD
- 21:30 Νυρεμβέργη - Αρμίνια Μπίλεφελντ Novasports Start HD
- 21:45 Γιουβέντους - Πάρμα COSMOTE Sport 1 HD
- 22:30 Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης COSMOTE Sport 7 HD