Άρης: Κοντά στην επιστροφή στον ΑΠΟΕΛ ο Δώνης – Σε εξέλιξη οι επαφές για την αποχώρησή του

Κοντά στην αποχώρησή του από τον Άρη βρίσκεται ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, καθώς η επιστροφή του στον ΑΠΟΕΛ φαίνεται πλέον να συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει και το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Ο Δώνης έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ για το οικονομικό σκέλος, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του στην Κύπρο. Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει να βρεθεί λύση στη συνεργασία του με τον Άρη, με τις συζητήσεις για τη λύση του συμβολαίου του να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στον Άρη υπάρχει η πρόθεση να μειωθεί ο αριθμός των παικτών του ρόστερ, με την περίπτωση του Δώνη να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που εξετάζονται για αποχώρηση. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη δεν έχει εξελιχθεί όπως θα επιθυμούσαν οι δύο πλευρές και πλέον το ενδεχόμενο να υπάρξει συναινετικό «διαζύγιο» είναι αρκετά πιθανό.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε ενταχθεί στον Άρη ως ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 2025, μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην κυπριακή ομάδα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε συνολικά 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει ένα γκολ και καταγράψει 494 αγωνιστικά λεπτά.