Ο Κίλι Γκονσάλες νέος προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι
Ο Κίλι Γκονσάλες είναι ο εκλεκτός της Ίντερ Μαϊάμι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας και αναμένεται να αναλάβει επίσημα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την άδεια εργασίας του.
Τη συμφωνία με τον Κίλι Γκονσάλες για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ Μαϊάμι γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (27/08) ο σύλλογος, με τον 52χρονο Αργεντινό προπονητή να αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση της άδειας εργασίας του.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, χρέη υπηρεσιακού προπονητή αναμένεται να συνεχίσει να εκτελεί ο Γκιγέρμο Όγιος.
Ωστόσο, ο Όγιος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι στην αναμέτρηση του Σαββάτου (29/08) απέναντι στο Μόντρεαλ, καθώς τιμωρήθηκε από το MLS με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο για «επαναλαμβανόμενη παραβίαση» της πολιτικής του πρωταθλήματος σχετικά με τις καθυστερημένες εκκινήσεις των αγώνων.
Ο Αργεντινός τεχνικός είχε αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Χαβιέρ Μασεράνο στις 14 Απριλίου, μετακινούμενος από τη θέση του αθλητικού διευθυντή.