Ο Κίλι Γκονσάλες νέος προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Κίλι Γκονσάλες είναι ο εκλεκτός της Ίντερ Μαϊάμι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας και αναμένεται να αναλάβει επίσημα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την άδεια εργασίας του.

Ο Κίλι Γκονσάλες νέος προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι
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Τη συμφωνία με τον Κίλι Γκονσάλες για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ Μαϊάμι γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (27/08) ο σύλλογος, με τον 52χρονο Αργεντινό προπονητή να αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση της άδειας εργασίας του.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, χρέη υπηρεσιακού προπονητή αναμένεται να συνεχίσει να εκτελεί ο Γκιγέρμο Όγιος.

Ωστόσο, ο Όγιος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι στην αναμέτρηση του Σαββάτου (29/08) απέναντι στο Μόντρεαλ, καθώς τιμωρήθηκε από το MLS με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο για «επαναλαμβανόμενη παραβίαση» της πολιτικής του πρωταθλήματος σχετικά με τις καθυστερημένες εκκινήσεις των αγώνων.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Χαβιέρ Μασεράνο στις 14 Απριλίου, μετακινούμενος από τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

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