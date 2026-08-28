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Χαμός με Ουναΐ: Ισπανός δημοσιογράφος διαψεύδει το ταξίδι στην Ολλανδία

Ανατροπή με τον Αζεντίν Ουναΐ και τον Άγιαξ, καθώς ο δημοσιογράφος Νιλ Σολά υποστηρίζει πως ο παίκτης δεν έχει άδεια από τη Χιρόνα για να διαπραγματευτεί με τον «Αίαντα».

Χαμός με Ουναΐ: Ισπανός δημοσιογράφος διαψεύδει το ταξίδι στην Ολλανδία
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Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς την ώρα που τα τελευταία δημοσιεύματα τον έφερναν πολύ κοντά στον Άγιαξ, νεότερες πληροφορίες από την Ισπανία διαψεύδουν το συγκεκριμένο σενάριο.

Ο Καταλανός δημοσιογράφος Νιλ Σολά, ο οποίος ασχολείται στενά με το ρεπορτάζ της Τζιρόνα, υποστηρίζει πως ο Μαροκινός μέσος δεν πρόκειται να μετακινηθεί στον Άγιαξ. Παράλληλα, διαψεύδει και τις πληροφορίες που ήθελαν τον 26χρονο να έχει ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τον ολλανδικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ουναΐ δεν έχει λάβει άδεια από την Τζιρόνα προκειμένου να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του με τον «Αίαντα», γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ακόμη και για προχωρημένες επαφές.

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