Πως προκρίνεται η Ελλάδα στο Μουντομπάσκετ 2027 - Όλα τα σενάρια

Η ήττα από την Ουκρανία σε συνδυασμό με τη νίκη της Γεωργίας επί του Μαυροβουνίου, περιέπλεξε αισθητά τα δεδομένα για την Εθνική Ελλάδας στη μάχη για μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Υποχωρώντας στο 3-4, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είδε τους άμεσους ανταγωνιστές του να αποκτούν προβάδισμα. Ωστόσο, με πέντε αναμετρήσεις να απομένουν και τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου να δίνουν το «εισιτήριο», η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

Τι χρειάζεται η Εθνική

Τα περιθώρια για περαιτέρω απώλειες είναι πλέον ελάχιστα. Η Ελλάδα καλείται να στοχεύσει σε θετικά αποτελέσματα στα εναπομείναντα παιχνίδια προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη τριάδα:

Σενάριο 1ο (5/5): Με απόλυτο νικών η Εθνική φτάνει στο 8-4 και σφραγίζει την πρόκριση στο MundoBasket 2027 χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα.

Σενάριο 2ο (4/5): Ένα επιμέρους 4-1 θα φέρει την ομάδα του Σπανούλη στο 7-5, ρεκόρ που προσφέρει ισχυρές πιθανότητες κατάληψης μιας εκ των προνομιούχων θέσεων, επιτρέποντας ουσιαστικά μόλις μία ήττα στα εναπομείναντα παιχνίδια.

Το... θαύμα του 3/5: Ενδεχόμενο 3-2 διαμορφώνει τελικό ρεκόρ 6-6, το οποίο καθιστά την πρόκριση εξαιρετικά αμφίβολη και εξαρτώμενη από ακραίους συνδυασμούς αποτελεσμάτων των υπόλοιπων ομάδων.

Κομβικής σημασίας θεωρούνται οι αναμετρήσεις με τη Γεωργία και την Ισπανία, καθώς πρόκειται για τους άμεσους διεκδικητές των θέσεων της πρόκρισης.

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ισπανία 5-1

2. Ουκρανία 5-2

3. Γεωργία 4-3

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4. Μαυροβούνιο 4-3

5. Πορτογαλία 3-3

6. Ελλάδα 3-4

Το πρόγραμμα των 5 τελευταίων αγώνων: