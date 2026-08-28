Σπανούλης: «Η Ουκρανία ήταν μία ταχύτητα πάνω από εμάς, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι»

Στα επίπεδα ενέργειας και τη σωματική υπεροχή απέδωσε την ήττα της Ελλάδας από την Ουκρανία (82-76) ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός σημείωσε πως η «γαλανόλευκη» έχασε το μομέντουμ του αγώνα μετά το 48-48, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση και διάρκεια στο παιχνίδι της.

Ο «εκλέκτορας» της Εθνικής ξεκαθάρισε πως δεν μπαίνει στη διαδικασία των μαθηματικών υπολογισμών για την πρόκριση, αλλά εστιάζει αποκλειστικά στη διορθωτική πορεία της ομάδας και συγκεκριμένα το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία στο «T-Center» (31/08, 19:00).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Θεωρώ πως η Ουκρανία έβγαλε μεγαλύτερη ενέργεια και ήταν αισθητά πιο physical από εμάς σε όλη τη διάρκεια του 40λέπτου, παίζοντας σε υψηλότερη ταχύτητα. Τα παιδιά κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, όμως το σημείο-καμπή ήταν το 48-48, όπου το μομέντουμ πέρασε στην πλευρά τους. Παρά ταύτα, όφειλαμε να είχαμε εκτελέσει με μεγαλύτερη συνέπεια το πλάνο μας. Θέλαμε πολύ το θετικό αποτέλεσμα, αλλά κοιτάμε μπροστά, καθώς απομένουν ακόμη πέντε αναμετρήσεις.

Δεν στέκομαι στο αν χρειαζόμαστε το 5/5 ή κάποιον συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων. Αυτό που προέχει είναι να βελτιώσουμε την εικόνα μας εν όψει του εντός έδρας αγώνα. Απαιτείται να βγάλουμε περισσότερη ένταση στο παρκέ. Όσο περνάει η ώρα η κόπωση μας επηρεάζει, γι' αυτό οφείλουμε να γυρίζουμε καλύτερα τη μπάλα, να περιορίσουμε τα εύκολα λάθη και να διαβάσουμε σωστά τις καταστάσεις.

Δεν με απασχολεί η πορεία των αντιπάλων. Το μέλημά μου είναι να αποδώσουμε το μπάσκετ που αναλογεί στις δυνατότητές μας σε άμυνα και επίθεση. Το πράττουμε κατά διαστήματα, αλλά μας λείπει η σταθερότητα.

Στην εξέλιξη του παιχνιδιού ο Νικ βρήκε αρκετά ελεύθερα σουτ και πραγματοποίησε πολύ καλή εμφανιση. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να χτυπήσουμε τις αδυναμίες της ουκρανικής άμυνας, ούτε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του βαρύτερου σέντερ τους για να φτιάξουμε περισσότερες φάσεις».