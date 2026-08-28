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Παναιτωλικός: Στην αποστολή ο Μπάντζι για την Καλαμάτα

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, με τον Μπάντζι να επιστρέφει στην αποστολή, ενώ εκτός έμειναν οι Οπόκου και Σμυρλής.

Παναιτωλικός: Στην αποστολή ο Μπάντζι για την Καλαμάτα
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Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (29/08, 21:30), με την τελευταία προπόνηση να πραγματοποιείται στο Emileon.

Μετά το τέλος του προγράμματος έγινε γνωστή η αποστολή της ομάδας του Αγρινίου, στην οποία συμπεριλήφθηκε ο Μπάντζι, όπως αναμενόταν. Αντίθετα, εκτός παρέμειναν οι Οπόκου και Σμυρλής.

Η αποστολή του Παναιτωλικού:

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

https://www.instagram.com/p/Dcl58q_sejB/
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