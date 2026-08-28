Καλαμάτα: Με δύο απουσίες αλλά και μία επιστροφή η αποστολή για Παναιτωλικό

Στο Αγρίνιο ταξίδεψε η Καλαμάτα για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (29/08, 21:30) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει στη διάθεσή της για το εκτός έδρας παιχνίδι, με δύο σημαντικές απουσίες.

Ο Μπολίβαρ δεν υπολογίζεται λόγω της τιμωρίας του, ενώ εκτός έμεινε και ο τραυματίας Βάργκας. Αντίθετα, ο Σίγκουρντσον επιστρέφει στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας και αποτελεί μία επιπλέον λύση ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης στο Αγρίνιο.

Η αποστολή της Καλαμάτας

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Παναγιώτου, Στρούγγης, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Καρεάσο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μαρτίν, Αγγελής, Μουζάκης.