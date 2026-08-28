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Έντονη αντίδραση του Σπανούλη σε ερώτηση για την επίδοση του Μήτογλου

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την ενόχλησή του σε ερώτηση που δέχθηκε ο Ντίνος Μήτογλου μετά το παιχνίδι, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να τονίζει πως στην Εθνική προέχει το ομαδικό παιχνίδι και όχι η προσωπική στατιστική.

Έντονη αντίδραση του Σπανούλη σε ερώτηση για την επίδοση του Μήτογλου
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Ο Ντίνος Μήτογλου σημείωσε επτά πόντους στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Ουκρανία. Στα υπόλοιπα τρία δεκάλεπτα πρόσθεσε συνολικά έξι. Μετά το τέλος του αγώνα, δημοσιογράφος ρώτησε τον διεθνή φόργουορντ τι ήταν αυτό που τον εμπόδισε να διατηρήσει την ίδια επιθετική παραγωγή και στη συνέχεια της αναμέτρησης.

Πριν προλάβει, ωστόσο, να απαντήσει ο Μήτογλου, παρενέβη ο Βασίλης Σπανούλης.

«Αυτό είναι ομαδικό άθλημα. Εδώ δεν μας ενδιαφέρουν οι πόντοι. Αυτή είναι κακή ερώτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο Μήτογλου προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας «είναι εντάξει, είναι εντάξει», όμως ο Σπανούλης επέμεινε, εμφανώς ενοχλημένος από την προσέγγιση της ερώτησης.

«7 και 6 και 2 και 4, τι ρωτάς τώρα; Για πόντους; Ποιος νοιάζεται για τους πόντους; Αυτό είναι ομαδικό μπάσκετ. Τι; Αυτοί είναι πόντοι;», είπε ο προπονητής της Εθνικής.

Στη συνέχεια, ο Μήτογλου πήρε τον λόγο και έδωσε τη δική του απάντηση, ξεκαθαρίζοντας πως το προσωπικό σκορ περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στις ανάγκες της ομάδας.

«Ό,τι χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει. Ο κόουτς αποφασίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής.

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