Super League 2: Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 2 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/08). Η κληρωτίδα έβγαλε σημαντικές αναμετρήσεις από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Ξεχωρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θεσσαλική αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Παράλληλα, Μαρκό, Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β’ ζήτησαν και πήραν κλειδάριθμο λόγω κοινής έδρας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στο πρόγραμμα των αγωνιστικών.

Ειδικό κλειδάριθμο ζήτησαν επίσης οι Αστέρας AKTOR Β’, Αναγέννηση Καρδίτσας και Πύργος, με τις τρεις ομάδες να έχουν προγραμματιστεί να αγωνιστούν εκτός έδρας στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Δείτε το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική 16η

Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR Β

Μαρκό - Πανσερραϊκός

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου

ΑΕΛ - Αν. Καρδίτσας

ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος

2η Αγωνιστική 17η

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR Β

Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς

Μαρκό - Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου - Αν. Καρδίτσας

Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β

ΑΕΛ - Ζάκυνθος

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Πύργος

3η Αγωνιστική 18η

Αστέρας AKTOR Β - Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός

Αν. Καρδίτσας - Πανιώνιος

Ολυμπιακός Β - Μαρκό

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ

ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης

4η Αγωνιστική 19η

Athens Kallithea - Αστέρας AKTOR Β

Απόλλων Καλαμαριάς - Αν. Καρδίτσας

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β

Πανιώνιος - Ζάκυνθος

Μαρκό - Πανθρακικός

Ελλάς Σύρου - ΠΑΣ Πύργος

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β

5η Αγωνιστική 20ή

Αστέρας AKTOR Β - Αν. Καρδίτσας

Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea

Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός

ΠΑΣ Πύργος - Πανιώνιος

Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό

ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ

6η Αγωνιστική 21η

Ολυμπιακός Β - Αστέρας AKTOR Β

Αν. Καρδίτσας - Ζάκυνθος

Athens Kallithea - Πανθρακικός

Απόλλων Καλαμαριάς - ΠΑΣ Πύργος

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β

Μαρκό - ΑΕΛ

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου

7η Αγωνιστική 22η

Αστέρας AKTOR Β - Ζάκυνθος

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β

ΠΑΣ Πύργος - Αν. Καρδίτσας

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea

ΠΑΟΚ Β - Απόλλων Καλαμαριάς

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

Μαρκό - Ελλάς Σύρου

8η Αγωνιστική 23η

Πανθρακικός - Αστέρας AKTOR Β

Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος

Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης

Αν. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β

Athens Kallithea - ΑΕΛ

Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου

Πανιώνιος - Μαρκό

9η Αγωνιστική 24η

Αστέρας AKTOR Β - ΠΑΣ Πύργος

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός

ΠΑΟΚ Β - Ζάκυνθος

ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β

Νίκη Βόλου - Αν. Καρδίτσας

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός

10η Αγωνιστική 25η

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β

ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β

Πανθρακικός - ΑΕΛ

Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου

Αν. Καρδίτσας - Μαρκό

Athens Kallithea - Πανιώνιος

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός

11η Αγωνιστική 26η

Αστέρας AKTOR Β - ΠΑΟΚ Β

ΑΕΛ - Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Πύργος

Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός

Μαρκό - Ζάκυνθος

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β

Πανσερραϊκός - Αν. Καρδίτσας

Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea

12η Αγωνιστική 27η

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR Β

ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου

ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό

Πανθρακικός - Πανιώνιος

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β - Απόλλων Καλαμαριάς

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea

13η Αγωνιστική 28η

Αστέρας AKTOR Β - Νίκη Βόλου

Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ

Μαρκό - ΠΑΟΚ Β

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης

Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Πύργος

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός

Athens Kallithea - Ζάκυνθος

Αν. Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β

14η Αγωνιστική 29η

Ελλάς Σύρου - Αστέρας AKTOR Β

Νίκη Βόλου - Μαρκό

ΑΕΛ - Πανιώνιος

ΠΑΟΚ Β - Πανσερραϊκός

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

ΠΑΣ Πύργος - Athens Kallithea

Πανθρακικός - Αν. Καρδίτσας

Ζάκυνθος - Ολυμπιακός Β

15η Αγωνιστική 30ή

Αστέρας AKTOR Β - Μαρκό

Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου

Απόλλων Καλαμαριάς - ΑΕΛ

Athens Kallithea - ΠΑΟΚ Β

Αν. Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης

Ολυμπιακός Β - ΠΑΣ Πύργος

Ζάκυνθος - Πανθρακικός