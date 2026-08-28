Super League 2: Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Super League 2 για τη νέα σεζόν, με την πρεμιέρα να περιλαμβάνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’, αλλά και τη θεσσαλική μονομαχία ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας.
Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 2 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/08). Η κληρωτίδα έβγαλε σημαντικές αναμετρήσεις από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Ξεχωρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θεσσαλική αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Παράλληλα, Μαρκό, Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β’ ζήτησαν και πήραν κλειδάριθμο λόγω κοινής έδρας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στο πρόγραμμα των αγωνιστικών.
Ειδικό κλειδάριθμο ζήτησαν επίσης οι Αστέρας AKTOR Β’, Αναγέννηση Καρδίτσας και Πύργος, με τις τρεις ομάδες να έχουν προγραμματιστεί να αγωνιστούν εκτός έδρας στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Δείτε το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική 16η
Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR Β
Μαρκό - Πανσερραϊκός
Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς
Athens Kallithea - Νίκη Βόλου
ΑΕΛ - Αν. Καρδίτσας
ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β
Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος
Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος
2η Αγωνιστική 17η
Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR Β
Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς
Μαρκό - Athens Kallithea
Ελλάς Σύρου - Αν. Καρδίτσας
Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β
ΑΕΛ - Ζάκυνθος
Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Πύργος
3η Αγωνιστική 18η
Αστέρας AKTOR Β - Απόλλων Καλαμαριάς
Athens Kallithea - Πανσερραϊκός
Αν. Καρδίτσας - Πανιώνιος
Ολυμπιακός Β - Μαρκό
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου
ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ
ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης
4η Αγωνιστική 19η
Athens Kallithea - Αστέρας AKTOR Β
Απόλλων Καλαμαριάς - Αν. Καρδίτσας
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β
Πανιώνιος - Ζάκυνθος
Μαρκό - Πανθρακικός
Ελλάς Σύρου - ΠΑΣ Πύργος
Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β
5η Αγωνιστική 20ή
Αστέρας AKTOR Β - Αν. Καρδίτσας
Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea
Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς
Πανθρακικός - Πανσερραϊκός
ΠΑΣ Πύργος - Πανιώνιος
Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό
ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου
Νίκη Βόλου - ΑΕΛ
6η Αγωνιστική 21η
Ολυμπιακός Β - Αστέρας AKTOR Β
Αν. Καρδίτσας - Ζάκυνθος
Athens Kallithea - Πανθρακικός
Απόλλων Καλαμαριάς - ΠΑΣ Πύργος
Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β
Μαρκό - ΑΕΛ
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου
7η Αγωνιστική 22η
Αστέρας AKTOR Β - Ζάκυνθος
Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β
ΠΑΣ Πύργος - Αν. Καρδίτσας
Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea
ΠΑΟΚ Β - Απόλλων Καλαμαριάς
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
Μαρκό - Ελλάς Σύρου
8η Αγωνιστική 23η
Πανθρακικός - Αστέρας AKTOR Β
Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος
Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης
Αν. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β
Athens Kallithea - ΑΕΛ
Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου
Πανιώνιος - Μαρκό
9η Αγωνιστική 24η
Αστέρας AKTOR Β - ΠΑΣ Πύργος
Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός
ΠΑΟΚ Β - Ζάκυνθος
ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β
Νίκη Βόλου - Αν. Καρδίτσας
Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός
10η Αγωνιστική 25η
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β
ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β
Πανθρακικός - ΑΕΛ
Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου
Αν. Καρδίτσας - Μαρκό
Athens Kallithea - Πανιώνιος
Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός
11η Αγωνιστική 26η
Αστέρας AKTOR Β - ΠΑΟΚ Β
ΑΕΛ - Νέστος Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Πύργος
Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός
Μαρκό - Ζάκυνθος
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β
Πανσερραϊκός - Αν. Καρδίτσας
Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea
12η Αγωνιστική 27η
ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR Β
ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου
Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου
ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό
Πανθρακικός - Πανιώνιος
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός Β - Απόλλων Καλαμαριάς
Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea
13η Αγωνιστική 28η
Αστέρας AKTOR Β - Νίκη Βόλου
Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ
Μαρκό - ΠΑΟΚ Β
Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης
Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Πύργος
Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός
Athens Kallithea - Ζάκυνθος
Αν. Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β
14η Αγωνιστική 29η
Ελλάς Σύρου - Αστέρας AKTOR Β
Νίκη Βόλου - Μαρκό
ΑΕΛ - Πανιώνιος
ΠΑΟΚ Β - Πανσερραϊκός
Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
ΠΑΣ Πύργος - Athens Kallithea
Πανθρακικός - Αν. Καρδίτσας
Ζάκυνθος - Ολυμπιακός Β
15η Αγωνιστική 30ή
Αστέρας AKTOR Β - Μαρκό
Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου
Απόλλων Καλαμαριάς - ΑΕΛ
Athens Kallithea - ΠΑΟΚ Β
Αν. Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης
Ολυμπιακός Β - ΠΑΣ Πύργος
Ζάκυνθος - Πανθρακικός