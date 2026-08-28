Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στάθηκε στα σημεία που κόστισαν στην Εθνική Ελλάδας στην ήττα από την Ουκρανία. Ο διεθνής φόργουορντ υπογράμμισε πως, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε καλύτερο αριθμό ασίστ και παρόμοια στατιστικά με την αντίπαλό της, δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω όταν το παιχνίδι έφτανε στον πόντο.

Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας ενόψει της αναμέτρησης με την Ισπανία τη Δευτέρα, τονίζοντας ότι η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω της την ήττα και να συνεχίσει τη δουλειά.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Αν δεις τη στατιστική, έχουν σχεδόν τα ίδια νούμερα. Είχαμε παραπάνω ασίστ. Αλλά κόλλησε η επίθεση, σαν να είχαμε έναν αόρατο τοίχο. Όταν φτάναμε στον πόντο δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε.

Είναι δύσκολη η κατάσταση, τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί τη Δευτέρα με την Ισπανία, δεν γίνεται αλλιώς. Να δούμε το παιχνίδι και να πάμε στο επόμενο, αυτό σημαίνει να είσαι επαγγελματίας. Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα.

Ευχαριστούμε όσους ήρθαν εδώ. Θέλαμε να τους δώσουμε μια νίκη, αλλά δεν μπορέσαμε. Πάμε για τη Δευτέρα».