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MundoBasket 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από την Ουκρανία

Δείτε πως διαμορφώθηκε ο όμιλος της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, μετά την ήττα της «γαλανόλευκης» από την Ουκρανία στη Ρίγα.

MundoBasket 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από την Ουκρανία
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Η Εθνική δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουκρανία. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Ρίγα, γνωρίζοντας την ήττα με 82-76 και κάπως έτσι τα περιθώρια για την παρουσία της «γαλανόλευκης» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 έχουν στενεύσει αρκετά.

Μετά την ήττα, η Ελλάδα υποχώρησε στο 3-4, ενώ θυμίζουμε πως έχει μπροστά της και το παιχνίδι με την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» (31/8,19:00). Η Ουκρανία από τη μεριά της βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2 και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για το Κατάρ.

Στο άλλο παιχνίδι, η Γεωργία διέλυσε το Μαυροβούνιο με 101-74 και έφτασε τις τέσσερις νίκες.

Δείτε τη βαθμολογία του ομίλου:

  1. Ουκρανία 5-2
  2. Γεωργία 4-3
  3. Ισπανία 5-1

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4. Μαυροβούνιο 4-3

5. Ελλάδα 3-4

6. Πορτογαλία 3-3

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