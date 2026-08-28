MundoBasket 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από την Ουκρανία

Η Εθνική δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουκρανία. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Ρίγα, γνωρίζοντας την ήττα με 82-76 και κάπως έτσι τα περιθώρια για την παρουσία της «γαλανόλευκης» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 έχουν στενεύσει αρκετά.

Μετά την ήττα, η Ελλάδα υποχώρησε στο 3-4, ενώ θυμίζουμε πως έχει μπροστά της και το παιχνίδι με την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» (31/8,19:00). Η Ουκρανία από τη μεριά της βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2 και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για το Κατάρ.

Στο άλλο παιχνίδι, η Γεωργία διέλυσε το Μαυροβούνιο με 101-74 και έφτασε τις τέσσερις νίκες.

Δείτε τη βαθμολογία του ομίλου:

Ουκρανία 5-2 Γεωργία 4-3 Ισπανία 5-1

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4. Μαυροβούνιο 4-3

5. Ελλάδα 3-4

6. Πορτογαλία 3-3