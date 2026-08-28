Εντυπωσιακή Γεωργία, συνέτριψε το Μαυροβούνιο με 101-74

Η Γεωργία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Μαυροβούνιο και πανηγύρισε μία εμφατική νίκη με 101-74, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στις τέσσερις νίκες στα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 7-0, ενώ στο 4:07 της πρώτης περιόδου η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +15 (21-6). Το Μαυροβούνιο αντέδρασε με σερί 9-0, όμως η Γεωργία έκλεισε το δεκάλεπτο στο +10 (27-17).

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παρότι η Γεωργία ξέφυγε ξανά στο +17 (36-19), το Μαυροβούνιο απάντησε με επιμέρους σκορ 16-1 και μείωσε ακόμα και στον έναν πόντο (39-38). Οι Γεωργιανοί, ωστόσο, πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-42.

Στην τρίτη περίοδο το Μαυροβούνιο παρέμεινε κοντά στο σκορ, όμως η Γεωργία κατάφερε να αποκτήσει ξανά διψήφιο προβάδισμα (66-56) και ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο στο 77-67.

Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί. Με ένα εντυπωσιακό 17-0 σερί εκτόξευσαν τη διαφορά στο +27 (99-72) και τελικά έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη με 101-74.

Κορυφαίοι για τη Γεωργία ήταν οι δύο NBAers της, Γκόγκα Μπιτάτζε (23 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ) και Σάντρο Μαμουκελασβίλι (17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα), καθώς και ο Τορνίκε Σενγκέλια (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 48-42, 77-67, 101-74.