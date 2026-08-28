· Γεωργία · Μαυροβούνιο

Εντυπωσιακή Γεωργία, συνέτριψε το Μαυροβούνιο με 101-74

Η Γεωργία, αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στον όμιλο των προκριματικών του MundoBasket 2027, διέλυσε το Μαυροβούνιο με 101-74 και έφτασε τις τέσσερις νίκες.

Εντυπωσιακή Γεωργία, συνέτριψε το Μαυροβούνιο με 101-74
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γεωργία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Μαυροβούνιο και πανηγύρισε μία εμφατική νίκη με 101-74, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στις τέσσερις νίκες στα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 7-0, ενώ στο 4:07 της πρώτης περιόδου η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +15 (21-6). Το Μαυροβούνιο αντέδρασε με σερί 9-0, όμως η Γεωργία έκλεισε το δεκάλεπτο στο +10 (27-17).

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παρότι η Γεωργία ξέφυγε ξανά στο +17 (36-19), το Μαυροβούνιο απάντησε με επιμέρους σκορ 16-1 και μείωσε ακόμα και στον έναν πόντο (39-38). Οι Γεωργιανοί, ωστόσο, πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-42.

Στην τρίτη περίοδο το Μαυροβούνιο παρέμεινε κοντά στο σκορ, όμως η Γεωργία κατάφερε να αποκτήσει ξανά διψήφιο προβάδισμα (66-56) και ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο στο 77-67.

Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί. Με ένα εντυπωσιακό 17-0 σερί εκτόξευσαν τη διαφορά στο +27 (99-72) και τελικά έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη με 101-74.

Κορυφαίοι για τη Γεωργία ήταν οι δύο NBAers της, Γκόγκα Μπιτάτζε (23 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ) και Σάντρο Μαμουκελασβίλι (17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα), καθώς και ο Τορνίκε Σενγκέλια (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 48-42, 77-67, 101-74.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:05 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Στην αποστολή ο Μπάντζι για την Καλαμάτα

21:59 MUNDOBASKET

Πως προκρίνεται η Ελλάδα στο Μουντομπάσκετ 2027 - Όλα τα σενάρια

21:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι

21:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μίλαν - Βενέτσια για την 2η αγωνιστική της Serie A

21:33 MUNDOBASKET

Σπανούλης: «Η Ουκρανία ήταν μία ταχύτητα πάνω από εμάς, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι»

21:21 MUNDOBASKET

Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα»

21:20 SUPER LEAGUE

Το μήνυμα του Νίστρουπ: «Μέρος της ταυτότητάς μας το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο»

21:16 MUNDOBASKET

MundoBasket 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από την Ουκρανία

21:01 MUNDOBASKET

Ουκρανία - Ελλάδα 82-76: Κακή εικόνα και καταδικαστική ήττα για την Εθνική στη Ρίγα

20:53 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Ενίσχυση στη ρακέτα με τον Ντέιμιαν Τζόουνς

20:45 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ήττα για την Εθνική πόλο από το Μαυροβούνιο με 16-14

20:30 MUNDOBASKET

Εντυπωσιακή Γεωργία, συνέτριψε το Μαυροβούνιο με 101-74

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας