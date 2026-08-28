Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία μετά την πρόκριση στο Conference League

Στους ρυθμούς της επόμενης αγωνιστικής του υποχρέωσης κόντρα στον Λεβαδειακό επέστρεψε την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να πραγματοποιούν απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Μία ημέρα μετά το παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών. Όσοι πήραν φανέλα βασικού στην αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

Οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν σε υψηλότερη ένταση, ξεκινώντας με ασκήσεις προθέρμανσης και συνεχίζοντας με δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις τελειωμάτων, με την προετοιμασία του Παναθηναϊκού να συνεχίζεται κανονικά