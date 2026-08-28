«Πρόταση 9 εκατομμυρίων του Ολυμπιακού στη Μπέτις για τον Πάμπλο Γκαρσία»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο να έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ προς την πλευρά της Ρεάλ Μπέτις για το 70% των δικαιωμάτων του Πάμπλο Γκαρσία.

Οι Πειραιώτες έχουν στραφεί στην περίπτωση του 20χρονου εξτρέμ, αφήνοντας στην άκρη την υπόθεση Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη που απασχόλησε έντονα το τελευταίο διάστημα.

Ο Ισπανός ακραίος είναι διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Ισπανίας και θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στην Ιβηρική.

Την περασμένη σεζόν πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Μανουέλ Πελεγκρίνι, καταγράφοντας συνολικά 25 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, συμμετέχοντας τόσο στη La Liga όσο και στο Europa League.

Στο φινάλε της προηγούμενης χρονιάς αγωνίστηκε και με τη δεύτερη ομάδα των «Βερδιμπλάνκος», όπου σε εννέα συμμετοχές πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

Η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.