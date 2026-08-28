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Ολυμπιακός: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τη Φιορεντίνα για τον Ντοντό»

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Ντοντό προχωρούν, με το κλίμα να είναι θετικό.

Ολυμπιακός: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τη Φιορεντίνα για τον Ντοντό»
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«Στροφή» στην περίπτωση του Ντόντο από τη Φιορεντίνα για την θέση του δεξιού μπακ έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν... κλεισμένη τη μεταγραφή του Πέντερσεν από την Τορίνο, ο παίκτης έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα (27/8), όμως η μετακίνηση του Νορβηγού στον Πειραιά έχει προσωρινά «παγώσει».

Και αυτό γιατί οι «Πειραιώτες» βρίσκονται σε συζητήσεις με την πλευρά της «Βιόλα» προκειμένου να κάνει δικό του τον 27χρονο Βραζιλιάνο οπισθοφύλακα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, οι επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων προχωρούν, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις καθώς ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει το θέμα γρήγορα, ώστε να συμπεριλάβει τον Ντοντό στην ευρωπαϊκή του λίστα για την League Phase του Europa League.

Την περσινή σεζόν, ο Ντοντό κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 3.907' αγωνιστικά λεπτά.

Είναι επίσης διεθνής με την εθνική του ομάδα, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ.

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