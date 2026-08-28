Πρεμιέρα στην Bundesliga, δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται οι προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1», «Βet Builder Βοοst» και «Βet Lock»*

Πρεμιέρα στην Bundesliga, δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Η Bundesliga κάνει απόψε (21:30) πρεμιέρα για τη νέα σεζόν με το παιχνίδι Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη. Είναι το τελευταίο μεγάλο πρωτάθλημα που ξεκινάει. Πλέον όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βρίσκονται σε φουλ δράση.

Στη Super League παίζουν εκτός έδρας οι «μεγάλοι» στη 2η αγωνιστική. Την Κυριακή η ΑΕΚ (21:00) αντιμετωπίζει την Κηφισιά, ο Ολυμπιακός (21:00) τον Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ (20:15) τον Ατρόμητο και τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός (19:30) παίζει με τον Λεβαδειακό.

Στην Premier League ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Δευτέρας (22:00), ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Άρσεναλ.

Στη Serie A μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγώνες της Κυριακής, Νάπολι-Κόμο (19:30) και Κάλιαρι-Ίντερ (21:45).

Στη Ligue 1 η 2η αγωνιστική ξεκινάει σήμερα (21:45) με το σπουδαίο παιχνίδι Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν.

Στη La Liga διεξάγεται η 3η αγωνιστική και παίζουν εντός έδρας, την Κυριακή (18:00) η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάλαγα και τη Δευτέρα (22:30) η Μπαρτσελόνα με τη Βαγιεκάνο.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στους αγώνες των playoffs, τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1», «Βet Builder Βοοst» και «Βet Lock»*.

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

  • Πρώτο γκολ στον αγώνα
  • Μέθοδος επίτευξης πρώτου γκολ
  • Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
  • Σκόρερ πρώτου/τελευταίου/οποιουδήποτε γκολ
  • Ακριβές σκορ αγώνα
  • Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
  • Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
  • Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
  • Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
  • Γκολ Μονά/Ζυγά

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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