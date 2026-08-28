Europa League: Το προφίλ των οκτώ αντιπάλων του ΟΦΗ στη League Phase (vids)

Ο ΟΦΗ έγραψε ήδη μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στη League Phase του Europa League και πλέον γνωρίζει τους οκτώ αντιπάλους που θα βρεθούν στον δρόμο του.

Η κλήρωση της League Phase δεν ήταν εύκολη για τους Κυπελλούχους Ελλάδας, καθώς η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά και συλλόγους με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία και ιδιαίτερη αγωνιστική ταυτότητα.

Στο Παγκρήτιο Στάδιο θα ταξιδέψουν η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Άντερλεχτ, η Λεχ Πόζναν και η Χόφενχαιμ, ενώ ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί εκτός έδρας απέναντι σε Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά. Η League Phase της σεζόν 2026/27 περιλαμβάνει 36 ομάδες και κάθε σύλλογος θα δώσει οκτώ παιχνίδια.

Από τη γερμανική υπερδύναμη και την ιστορική Μπενφίκα μέχρι την ιδιαίτερα ανταγωνιστική Ρεν και την επικίνδυνη Χάποελ Μπερ Σεβά, το πρόγραμμα του ΟΦΗ συνδυάζει υψηλό επίπεδο, διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές και ταξίδια σε τέσσερις διαφορετικές χώρες.

Λεβερκούζεν: Το «θηρίο» της Γερμανίας που έρχεται στο Παγκρήτιο

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορούσε να βρει ο ΟΦΗ. Ο γερμανικός σύλλογος διαθέτει τεράστια ποιότητα και ένα ρόστερ γεμάτο διεθνείς ποδοσφαιριστές, με την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο να αποκτά ιστορικό χαρακτήρα για τους Κρητικούς.

Η Λεβερκούζεν βρίσκεται σε μια νέα εποχή, έχοντας πλέον στον πάγκο της τον Ισπανό Κάρλες Μαρτίνεθ. Ο 42χρονος τεχνικός αποτελεί το νέο πρόσωπο στην τεχνική ηγεσία και καλείται να οδηγήσει την ομάδα ξανά στις υψηλότερες θέσεις του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Παρά τις σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, η ποιότητα παραμένει εντυπωσιακή. Ο Πάτρικ Σικ συνεχίζει να αποτελεί μία από τις βασικές επιθετικές απειλές, ενώ μεταξύ των παικτών που ξεχωρίζουν βρίσκονται οι Βίκτορ Μπονιφέις, Ελίες Μπεν Σεγκίρ, Μάλικ Τίλμαν, Ρόμπερτ Άντριχ και Εξεκιέλ Παλάσιος.

Παράλληλα, η γερμανική ομάδα ενισχύθηκε σημαντικά στα μετόπισθεν, με τους Φακούντο Μεδίνα, Μιγκέλ Γκουτιέρες και Τζάρελ Κουάνσα να προσθέτουν ποιότητα και αθλητικότητα.

Μπενφίκα: Η Λισαβόνα, ο Παυλίδης και μία από τις πιο δύσκολες αποστολές

Αν η Λεβερκούζεν είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα της Γερμανίας, η Μπενφίκα αποτελεί αντίστοιχα έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Πορτογαλίας και ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές της League Phase, έχοντας απέναντί του μία ομάδα που διαθέτει τεράστια εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Μπενφίκα μπαίνει στη νέα σεζόν με τον Μάρκο Σίλβα στον πάγκο. Ο Έλληνας φίλαθλος θα έχει έναν επιπλέον λόγο να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, καθώς στο ρόστερ των «Αετών» βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης. Η Μπενφίκα έχει ήδη επιβεβαιώσει επίσημα ότι ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί μέλος του ρόστερ της νέας σεζόν.

Το ρόστερ των Πορτογάλων συνδυάζει εμπειρία, ταλέντο και σημαντική μεταπωλητική αξία. Εκτός από τον Παυλίδη, ξεχωρίζουν ποδοσφαιριστές όπως οι Αντόνιο Σίλβα, Αλεξάντερ Μπα, Ρίτσαρντ Ρίος, Ορσνες και Λουκεμπάκιο.

Για τον ΟΦΗ, το ταξίδι στη Λισαβόνα θα είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές προκλήσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Άντερλεχτ: Πρόκριση εις βάρος του ΠΑΟΚ

Η Άντερλεχτ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του βελγικού ποδοσφαίρου και ένας σύλλογος με τεράστια ευρωπαϊκή παράδοση. Παρότι τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκεται σταθερά στην κορυφή όπως στο παρελθόν, παραμένει μία ιδιαίτερα υπολογίσιμη δύναμη.

Ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τους Βέλγους στην Κρήτη, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στη μάχη για τους βαθμούς της League Phase.

Η Άντερλεχτ πήρε την πρόκριση στο League Phase μέσω των προκριματικών του Europa League και μάλιστα άφησε εκτός τον ΠΑΟΚ. Στη ρεβάνς των δύο ομάδων στις Βρυξέλλες επικράτησε 3-2, ολοκληρώνοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-2.

Στο ρόστερ της υπάρχουν αρκετοί ενδιαφέροντες ποδοσφαιριστές, όπως οι Γκιουλιάν Μπιανκόν, Λέο Πετρό, Λουκάς Άμπρος, Τριστάν Ντεγκρέφ, Ντάνιλο Σίχαν και Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Μπιανκόν, ο οποίος έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας επομένως καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ρεν: Η γαλλική ταχύτητα και το ταλέντο των «Ροζό»

Η Ρεν αποτελεί μία από τις ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει σταθερή παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο γαλλικός σύλλογος έχει δημιουργήσει τη φήμη μιας ομάδας που επενδύει στο ταλέντο και στη δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου.

Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει μία ομάδα που ολοκλήρωσε την περσινή Ligue 1 στην έκτη θέση. Η Ρεν είχε απολογισμό 17 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες, συγκεντρώνοντας 59 βαθμούς.

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τη Ρεν είναι ο συνδυασμός αθλητικότητας και ταχύτητας. Πρόκειται για ομάδα που μπορεί να πιέσει ψηλά, να μεταφέρει γρήγορα το παιχνίδι στην επίθεση και να εκμεταλλευτεί τους χώρους.

Η εκτός έδρας αναμέτρηση στη Βρετάνη αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική για τον ΟΦΗ, ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Στουρμ Γκρατς: Η αυστριακή... παγίδα που κρύβει πολλές δυσκολίες

Η Στουρμ Γκρατς είναι μία ομάδα που έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις ισχυρές δυνάμεις του αυστριακού ποδοσφαίρου.

Οι Αυστριακοί ολοκλήρωσαν τη σεζόν 2025/26 στη δεύτερη θέση της Bundesliga, πίσω από τη νέα πρωταθλήτρια ΛΑΣΚ, με 56 βαθμούς και απολογισμό 16 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες.

Στον πάγκο βρίσκεται ο Φάμπιο Ινγκολιτς, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα το 2025 και συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της.

Στο ρόστερ παραμένει ο Όταρ Κιτεϊσβίλι, ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας, ενώ υπάρχουν επίσης οι Γιόν Γκόρεντς Στάνκοβιτς, Αμάντι Καμαρά και Νέλσον Βάιπερ.

Η Στουρμ έχει αποκτήσει σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια και η έδρα της στο Γκρατς είναι από αυτές που μπορούν να δυσκολέψουν οποιονδήποτε αντίπαλο.

Λεχ Πόζναν: Η πολωνική δύναμη που έρχεται στην Κρήτη

Η Λεχ Πόζναν είναι ένα από τα πιο ιστορικά και δημοφιλή κλαμπ της Πολωνίας και αποτελεί έναν αντίπαλο που ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει στην Κρήτη.

Ο πολωνικός σύλλογος διαθέτει έναν κορμό με αρκετή εμπειρία και σημαντική επιθετική ποιότητα. Στο ρόστερ βρίσκονται ο Μίκαελ Ίσακ, ο Άλι Γκολιζαντέχ, ο Πάτρικ Βάλεμαρκ, ο Λουίς Πάλμα και ο Αντόνι Κοζούμπαλ, ενώ το καλοκαίρι προστέθηκε μεταξύ άλλων και ο Αλαχιάρ Σαγιαντμανές. Η επίσημη ιστοσελίδα της Λεχ επιβεβαιώνει την παρουσία όλων αυτών των ποδοσφαιριστών στο φετινό ρόστερ.

Ο Λουίς Πάλμα είναι φυσικά ένα ακόμη γνώριμο πρόσωπο για το ελληνικό κοινό, έχοντας περάσει από τον Άρη, ενώ ο Σαγιαντμανές αποτελεί μία από τις σημαντικές προσθήκες της πολωνικής ομάδας.

Η Λεχ είναι ένας αντίπαλος που ο ΟΦΗ μπορεί να κοιτάξει στα μάτια, όμως η ποιότητα και η εμπειρία της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση.

Χόφενχαιμ: Η γερμανική ομάδα που «άγγιξε» το Champions League

Η Χόφενχαιμ είναι μία από τις ομάδες που ξεχωρίζουν από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας και σίγουρα δεν αποτελεί εύκολη κλήρωση για τον ΟΦΗ.

Οι Γερμανοί ολοκλήρωσαν την Bundesliga 2025/26 στην πέμπτη θέση με 61 βαθμούς, χάνοντας για μόλις έναν βαθμό την τέταρτη θέση και την έξοδο στο Champions League.

Η αγωνιστική μεταμόρφωση της Χόφενχαιμ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον Κρίστιαν Ίλτσερ. Ο Αυστριακός τεχνικός ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2024 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να μετατρέψει μία ομάδα που κινδύνευε σε σύνολο που διεκδικεί θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η μεγάλη μορφή παραμένει ο Αντρέι Κράμαριτς. Ο Κροάτης επιθετικός πέτυχε 14 γκολ στη Bundesliga την περσινή σεζόν και εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς στην επίθεση.

Δίπλα του υπάρχει ο Φίσνικ Ασλάνι, ενώ η γερμανική ομάδα διαθέτει επίσης παίκτες όπως οι Όζαν Καμπάκ, Άνταμ Χλόζεκ και Πάτρικ Βίμερ.

Χάποελ Μπερ Σεβά: Η θεωρητικά πιο βατή αντίπαλος

Η Χάποελ Μπερ Σεβά είναι πιθανότατα ο αντίπαλος που, τουλάχιστον θεωρητικά, δίνει στον ΟΦΗ τη μεγαλύτερη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ομάδα που μπορεί να υποτιμηθεί. Η Μπερ Σεβά έχει σημαντική εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν καλά το επίπεδο.

Στον πάγκο βρίσκεται ο Ραν Κοζούχ, ενώ στο ρόστερ ξεχωρίζουν ο πολύπειρος τερματοφύλακας Όφιρ Μαρτσιάνο και ο Μιγκέλ Βίτορ, ο οποίος έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι Ελιέλ Περέτζ και Ίγκορ Ζλάτανοβιτς. Η UEFA καταγράφει και τους τέσσερις στο φετινό ευρωπαϊκό ρόστερ της ομάδας.

Μάλιστα, η Μπερ Σεβά έχει ήδη καταγράψει ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν, γεγονός που της δίνει αγωνιστικό ρυθμό και εμπειρία.

Για τον ΟΦΗ, το ταξίδι στο Ισραήλ είναι ένα από τα παιχνίδια που θα πρέπει να σημαδέψει, εφόσον ο στόχος είναι η συγκομιδή όσο το δυνατόν περισσότερων βαθμών στη League Phase.

Οκτώ αντίπαλοι, μία ιστορική πρόκληση για τον ΟΦΗ

Η κλήρωση της League Phase δίνει στον ΟΦΗ κάτι περισσότερο από οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια. Του προσφέρει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες.

Η Λεβερκούζεν και η Χόφενχαιμ εκπροσωπούν το γερμανικό μοντέλο, η Μπενφίκα την πορτογαλική σχολή, η Ρεν το γαλλικό ποδόσφαιρο, η Άντερλεχτ το βελγικό, η Στουρμ το αυστριακό, η Λεχ Πόζναν το πολωνικό και η Χάποελ Μπερ Σεβά το ισραηλινό.

Για τους Κρητικούς, κάθε παιχνίδι θα αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση. Τα τέσσερα εντός έδρας ματς στο Παγκρήτιο θα είναι κομβικά, ενώ στις τέσσερις εκτός έδρας αποστολές ο ΟΦΗ θα αναζητήσει τα αποτελέσματα που μπορούν να τον κρατήσουν ψηλά στη βαθμολογία της League Phase.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βαθμολογική συγκομιδή, η παρουσία του ΟΦΗ σε αυτή τη League Phase αποτελεί ήδη μία ιστορική στιγμή. Και πλέον το ζητούμενο για την ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι να μετατρέψει αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία σε μία πορεία που θα μείνει αξέχαστη στην ιστορία του συλλόγου.