· Ολυμπιακός

Μεντιλίμπαρ: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League.

Μεντιλίμπαρ: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) τους οκτώ αντιπάλους που θα βρει απέναντί του στη League Phase του Europa League, με την κλήρωση να βάζει τους «ερυθρόλευκους» σε ένα νέο ευρωπαϊκό ταξίδι.

Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον μεγάλο στόχο που έχει θέσει για τον Ολυμπιακό.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να συνεχίσει να γράφει ιστορία με τους Πειραιώτες, θυμίζοντας ουσιαστικά την υπόσχεση που είχε δώσει μετά την κατάκτηση του Conference League το 2024 για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ

Για το πως είδε την κλήρωση: «Μια χαρά. Η κλήρωση έγινε και ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Φανταζόμαστε πως ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα μιλάνε για το ποιους θα κερδίσουμε, ποιους θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Μην ξεχνάμε πως πρέπει να αγωνιστούμε».

Για τα ματς με Μίλαν και Μαρσέιγ: «Δύο ιστορικές ομάδες. Η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέιγ. Η Μίλαν μία ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της έπαιζε Champions League και η Μαρσέιγ με φανατικούς οπαδούς, που θα παίξουμε εκεί».

Για τη Σπάρτα Πράγας και τη Ρεν: «Η Σπάρτα μία ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και πορείες, είτε αφορά πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη. Πάντα κάνει καλά πράγματα και πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλοι λένε πως πρέπει να την κερδίσεις, θα πρέπει να παίξεις καλά για να το κάνεις. Η Ρεν είναι μία γαλλική ομάδα που όπως όλες οι άλλες έχει φυσική κατάσταση και πρέπει να τρέξεις πολύ».

Για τη Γιαγκελόνια και την Τσέλιε: «Καινούργιες ομάδες για εμάς, καινούργιες χώρες. Θα γνωρίσουμε νέες ομάδες από νέες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στην Ευρώπη και που πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν φιλοδοξίες».

Για τη Χοφενχάιμ και την Τορερένσε: «Η Χοφενχάιμ, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό που βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, σίγουρα είναι δυνατή και τρέχει πολύ. Η Τορένσε παίρνει χίλια μπράβο για αυτό που κατάφερε, κέρδισαν το Κύπελλο βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα παλέψουν σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα τους, ένα που είναι κόντρα σε εμάς».

Για το πρόγραμμα και αν έχει προτίμηση: «Ναι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτέμβρη και θα ακολουθήσει η μεγάλη διακοπή. Στις χώρες που κάνει κρύο να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται και όχι ενώ έχει βαθύ χειμώνα».

Για την υπόσχεση ενός ακόμα τροπαίου μετά το Conference League: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα, τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα – βήμα».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:17 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Παραμένει στο πλευρό του Σάκοτα ο Μίγιοβιτς

16:51 SUPER LEAGUE

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς

16:46 GREEK BASKET LEAGUE

Επένδυση για το μέλλον με Νικολαΐδη ο Προμηθέας

16:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαφές: «Στο 80% οι εργασίες για το νέο ΣΕΦ, δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα»

16:45 BET ON

Πρεμιέρα στην Bundesliga, δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

16:42 EUROLEAGUE

Ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός

16:34 EUROPA LEAGUE

Europa League: Τα προφίλ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase

16:15 EUROPA LEAGUE

Europa League: Το προφίλ των οκτώ αντιπάλων του ΟΦΗ στη League Phase (vids)

16:01 EUROPA LEAGUE

Η Μίλαν ξανά στο «δρόμο» του: Όταν ο Ολυμπιακός απέκλεισε τους «ροσονέρι» από το Europa League

15:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στον... αέρα τα εισιτήρια με Νίκη Βόλου

15:49 CONFERENCE LEAGUE

Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί - Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα»

15:46 EUROPA LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας