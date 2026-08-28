Μεντιλίμπαρ: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα»

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) τους οκτώ αντιπάλους που θα βρει απέναντί του στη League Phase του Europa League, με την κλήρωση να βάζει τους «ερυθρόλευκους» σε ένα νέο ευρωπαϊκό ταξίδι.

Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον μεγάλο στόχο που έχει θέσει για τον Ολυμπιακό.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να συνεχίσει να γράφει ιστορία με τους Πειραιώτες, θυμίζοντας ουσιαστικά την υπόσχεση που είχε δώσει μετά την κατάκτηση του Conference League το 2024 για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ

Για το πως είδε την κλήρωση: «Μια χαρά. Η κλήρωση έγινε και ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Φανταζόμαστε πως ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα μιλάνε για το ποιους θα κερδίσουμε, ποιους θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Μην ξεχνάμε πως πρέπει να αγωνιστούμε».

Για τα ματς με Μίλαν και Μαρσέιγ: «Δύο ιστορικές ομάδες. Η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέιγ. Η Μίλαν μία ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της έπαιζε Champions League και η Μαρσέιγ με φανατικούς οπαδούς, που θα παίξουμε εκεί».

Για τη Σπάρτα Πράγας και τη Ρεν: «Η Σπάρτα μία ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και πορείες, είτε αφορά πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη. Πάντα κάνει καλά πράγματα και πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλοι λένε πως πρέπει να την κερδίσεις, θα πρέπει να παίξεις καλά για να το κάνεις. Η Ρεν είναι μία γαλλική ομάδα που όπως όλες οι άλλες έχει φυσική κατάσταση και πρέπει να τρέξεις πολύ».

Για τη Γιαγκελόνια και την Τσέλιε: «Καινούργιες ομάδες για εμάς, καινούργιες χώρες. Θα γνωρίσουμε νέες ομάδες από νέες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στην Ευρώπη και που πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν φιλοδοξίες».

Για τη Χοφενχάιμ και την Τορερένσε: «Η Χοφενχάιμ, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό που βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, σίγουρα είναι δυνατή και τρέχει πολύ. Η Τορένσε παίρνει χίλια μπράβο για αυτό που κατάφερε, κέρδισαν το Κύπελλο βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα παλέψουν σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα τους, ένα που είναι κόντρα σε εμάς».

Για το πρόγραμμα και αν έχει προτίμηση: «Ναι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτέμβρη και θα ακολουθήσει η μεγάλη διακοπή. Στις χώρες που κάνει κρύο να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται και όχι ενώ έχει βαθύ χειμώνα».

Για την υπόσχεση ενός ακόμα τροπαίου μετά το Conference League: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα, τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα – βήμα».