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Παντελίδης: « Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει νίκες σε όλα τα παιχνίδια»

Ο μεγάλος άτυχος του φετινού Παναθηναϊκού, Παύλος Παντελίδης, σχολίασε την κλήρωση της ομάδας του και αποκάλυψε πότε αναμένεται να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση.

Παντελίδης: « Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει νίκες σε όλα τα παιχνίδια»
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Ο μεγάλος άτυχος του φετινού Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από τον Παύλο Παντελίδη. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και πλέον έχει ξεκινήσει εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης, έτσι ώστε να επιστρέψει τα Χριστούγεννα στην αγωνιστική δράση.

Όσα δήλωσε αναλυτικά:

Για την κατάσταση του: «Είμαι τέσσερις εβδομάδες εκτός τώρα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πάμε μέρα με την ημέρα και γίνομαι όλο και καλύτερα».

Για την κλήρωση του Παναθηναϊκού: «Για τα δεδομένα της διοργάνωσης έχει παγίδες. Δύο δύσκολα ταξίδια. Αν πέσουμε σε χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολα ματς».

Για το ποιο δύσκολο: «Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι με τη Φράιμπουργκ. Με τη Μπράιτον θα παίξουμε στην έδρα μας, οπότε θα είναι καλύτερα από το να παίζαμε στην Αγγλία».

Για το ματς στο Αλμάτι: «Σίγουρα στα χαρτιά μπορεί να μην είναι δύσκολο, λόγω δυναμικότητας, αλλά το ταξίδι τα αλλάζει όλα. Είναι μια πόλη δέκα ώρες μακριά από το κέντρο, ο χλοοτάπητας είναι πλαστικός, έχει πολλές δυσκολίες. Όλα τα παιχνίδια είναι must win. Θέλουμε να κάνουμε νίκες παντού».

Για το αν χρειάζεται ακόμα χρόνο ο νέος Παναθηναϊκός: «Παίζαμε τρεις σειρές που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Είναι ακόμα αρχή της σεζόν. Έχουμε νέο προπονητή, έχουμε νέους παίκτες και χρειαζόμαστε χρόνο για να…δέσουμε».

Για το πότε θα επιστρέψει: «Να πάνε όλα καλά με την αποθεραπεία, το ιατρικό επιτελείο κάνει τη δουλειά του και όλα να πάνε καλά τα Χριστούγεννα μακάρι να επιστρέψω».

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