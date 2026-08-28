ΟΦΗ: Τα εντός και τα εκτός έδρας ματς των Κρητικών στο Europa League

Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, με τους Κρητικούς να έχουν μία αρκετά δύσκολη κλήρωση.

Συγκεκριμένα οι Ομιλήτες θα δώσουν αρκετά δύσκολες «μάχες», με τις Λεβερκούζεν, Χοφενχάιμ και Μπενφίκα να είναι οι τρεις πιο δυνατές ομάδες που θα βρουν στον δρόμο τους οι «ασπρόμαυροι».

Οι εντός έδρας αγώνες του ΟΦΗ

Λεβερκούζεν

Άντερχεχτ

Λεχ Πόζναν

Χοφενχάιμ

Οι εκτός έδρας αγώνες των Κρητικών

Μπενφίκα

Ρεν

Στουρμ Γκρατς

Χάποελ Μπερ Σεβά

Οι ημερομηνίες της League Phase