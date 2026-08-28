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Conference League: Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες του «τριφυλλιού» στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του και το ταξίδι του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Conference League: Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες του «τριφυλλιού» στη League Phase
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Το… παζλ του ομίλου του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League συμπληρώθηκε, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει μπροστά της δύσκολα παιχνίδια και δύσκολα… ταξίδια.

Η κληρωτίδα έβγαλε τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με Μπράιτον (εντός), Φράιμπουργκ (εκτός), Μπόρατς (εντός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός)

Η ευρωπαϊκή πορεία των «πρασίνων» θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2026, όταν θα διεξαχθεί η 6η και τελευταία αγωνιστική.

Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού στο Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

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