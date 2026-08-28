Conference League: Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες του «τριφυλλιού» στη League Phase

Το… παζλ του ομίλου του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League συμπληρώθηκε, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει μπροστά της δύσκολα παιχνίδια και δύσκολα… ταξίδια.

Η κληρωτίδα έβγαλε τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με Μπράιτον (εντός), Φράιμπουργκ (εκτός), Μπόρατς (εντός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός)

Η ευρωπαϊκή πορεία των «πρασίνων» θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2026, όταν θα διεξαχθεί η 6η και τελευταία αγωνιστική.

Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού στο Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026