Conference League: Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες του «τριφυλλιού» στη League Phase
Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του και το ταξίδι του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.
Το… παζλ του ομίλου του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League συμπληρώθηκε, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει μπροστά της δύσκολα παιχνίδια και δύσκολα… ταξίδια.
Η κληρωτίδα έβγαλε τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με Μπράιτον (εντός), Φράιμπουργκ (εκτός), Μπόρατς (εντός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός)
Η ευρωπαϊκή πορεία των «πρασίνων» θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2026, όταν θα διεξαχθεί η 6η και τελευταία αγωνιστική.
Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού στο Conference League
1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026