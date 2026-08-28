Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ντούσκος

Στην τερμάτισε στην 3η θέση της 3ης προημιτελικής σειράς με χρόνο 6:50.26, προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος και ετοιμάζεται για μια ακόμα μεγάλη στιγμή με τα ελληνικά χρώματα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δε χρειάστηκε να… γκαζώσει, κάνοντας οικονομία δυνάμεων, ενόψει της κρίσιμης συνέχειας με στόχο το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Από την προημιτελική σειρά του Στέφανου Ντούσκου την πρόκριση στα ημιτελικά εξασφάλισαν επίσης ο Νορβηγός Γιόνας Σλέτεμαρκ Γιούελ με 06:44.97 ως πρώτος και ο Μπρούνο Σετράρο Μπεριόλο από την Ουρουγουάη ως 2ος με χρόνο 06:47.71.