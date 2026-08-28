Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί - Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα»

Το σύνθημα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση του ΟΦΗ έδωσε ο Χρήστος Κόντης, λίγη ώρα μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League.

Ο προπονητής των Κρητικών μίλησε στην COSMOTE TV για τους αντιπάλους που θα βρεθούν στον δρόμο της ομάδας, αναγνωρίζοντας τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που έχει μπροστά της η κρητική ομάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός, ωστόσο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Ο ΟΦΗ δεν αντιμετωπίζει την παρουσία του στη League Phase ως μια απλή συμμετοχή, αλλά ως μια ευκαιρία να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι.

Ο Κόντης υπογράμμισε πως οι ποδοσφαιριστές του θα μπουν σε κάθε αναμέτρηση με διάθεση να ανταγωνιστούν τους αντιπάλους τους και να παλέψουν μέχρι τέλους, έχοντας ως βασικό στόχο να οδηγήσουν τον ΟΦΗ όσο ψηλότερα γίνεται στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης

«Ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Είχαμε πει και πριν πως όποια και να είναι η κλήρωση θα το χαρούμε και θα πάμε να το χαρούμε. Προφανώς και Μπενφίκα και Λεβερκούζεν είναι δύο μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Έχουν παίκτες, ποιότητα και εμπειρία. Σίγουρα στο Ντα Λουζ θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μία καλή ομάδα και στην έδρα μας με τους Γερμανούς, θα είναι επίσης πολύ δύσκολο.

Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα ταξίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί και μετά από τα εκτός έδρας ματς να έχουμε παιχνίδια στην έδρα μας. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε.

Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί. Θέλουμε το Europa League και γι’ αυτό είμαστε εκεί. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα τα χαρούμε και θα παλέψουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

Αν δεν στοχεύεις ψηλά, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε νίκες, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν εμπειρίες με παιχνίδια στα πόδια τους».