Η Μίλαν ξανά στο «δρόμο» του: Όταν ο Ολυμπιακός απέκλεισε τους «ροσονέρι» από το Europa League

Η κληρωτίδα της League Phase του Europa League είχε κέφια, φέρνοντας ξανά στο μονοπάτι του Ολυμπιακού τη Μίλαν.

Το συναπάντημα με τον ιταλικό κολοσσό φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό την αξέχαστη αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όταν οι Πειραιώτες υπέταξαν τους «ροσονέρι» με 3-1, αφήνοντάς τους εκτός συνέχειας σε ένα παιχνίδι-έπος.

Οκτώ χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαγική βραδιά του Δεκέμβρη στο Φάληρο, όμως σε οποιονδήποτε φίλαθλο των «ερυθρόλευκων» κι αν αναφέρεις αυτό το ματς, θα νιώσει πως συνέβη μόλις... χθες.

Το γκολ του Γκιγιέρμε, το πέναλτι του Φορτούνη, οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και η εκρηκτική ατμόσφαιρα συνέθεσαν το σκηνικό μιας ευρωπαϊκής εποποιίας.

Μπορεί εκείνη η Μίλαν να μην διέθετε τη λάμψη του ενδόξου παρελθόντος της, όμως παρέμενε ένα σύνολο από κορυφαίο πρωτάθλημα, γεμάτο ποιότητα. Με τον Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο και πρωτοκλασάτους αστέρες στο χορτάρι όπως οι Γκονσάλο Ιγκουαΐν και Χακάν Τσαλχάνογλου, οι Ιταλοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα έχοντας το πάνω χέρι για την πρόκριση στους «32».

Ο Φορτούνης σε μονομαχία με τον Χακάν Τσαλχάνογλου και τον Γιανίκ Κεσιέ Eurokinissi Sports

Το έργο του Ολυμπιακού ήταν εξ ορισμού δύσκολο, αφού απέναντι στο φαβορί του ομίλου έπρεπε να κερδίσουν με δυο γκολ διαφορά. Κι όμως, τα κατάφεραν.

Στο 60' ο Σισέ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ στο 69' το σουτ του Γκιγιέρμε κόντραρε στον Σαπάτα για το 2-0. Παρά την προσωρινή ψυχρολουσία από τη μείωση του Σαπάτα στο 72', ο Ολυμπιακός δεν λύγισε.

Στο 80' ο Τοροσίδης κέρδισε πέναλτι και ο Φορτούνης στο 81' διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας μια μυθική πρόκριση.

Σήμερα, 2.815 ημέρες μετά, η κληρωτίδα φέρνει ξανά τη Μίλαν στο Φάληρο. Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης έχουν μπει σε νέα εποχή με τον Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο τους, ευελπιστώντας σε μια καλή πορεία τόσο στην Ιταλία, όσο και στην δεύτερη τη τάξεις ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA. Παραμένει "φόβητρο", ειδικά για το Europa League, με την αξία του ρόστερ στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο να ανέρχεται στα 557 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεσοδιάστημα, ο Ολυμπιακός έχει γράψει τη δική του χρυσή ιστορία με την κατάκτηση του Conference League, με τον Κώστα Φορτούνη να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο εποχές.