· ΠΑΟΚ

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς

Ο 20χρονος Σέρβος χαφ έφτασε στην Ελλάδα.

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 20χρονος Σέρβος μέσος έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έχοντας πλέον μπει στην τελική ευθεία για να φορέσει τη φανέλα του «Δικεφάλου». Το επόμενο βήμα για τον νεαρό χαφ είναι οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια οι υπογραφές στο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Τούμπα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Ούγκρεσιτς αποχαιρέτησε την Πέμπτη την Παρτίζαν, μετά την αναμέτρηση με τη Χετάφε, κλείνοντας έτσι τον κύκλο του στον σερβικό σύλλογο, όπου είχε φτάσει μέχρι και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο ΠΑΟΚ επένδυσε σημαντικά για να κάνει δικό του τον διεθνή Σέρβο, καθώς το συνολικό κόστος της συμφωνίας με την Παρτίζαν, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, κινείται κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

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