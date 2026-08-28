· Ολυμπιακός

Ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ομάδα του Πειραιά εξέδωσε ανακοίνωση για την αίτηση επίσπευσης απόκτησης διαβατηρίου από την πλευρά του Μουσταφα Φαλ 

Ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός
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Την κάτωθι ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Με έκπληξη διαβάσαμε χθες (27/08) δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, Μουστάφα Φαλ, ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του, η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ως όφειλαν.

Έγινε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πριν υπάρξει η θετική εισήγηση;

Πως αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει η συγκεκριμένη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού;

Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν το Πανελλήνιο για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές».

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