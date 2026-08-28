Έντουαρντς για Χέιζ-Ντέιβις: «Πολύ καλός άνθρωπος – Τυχερός που έχω τέτοιο παράδειγμα δίπλα μου»

Ο Κάρσεν Έντουαρντς είναι απ’ τους καλύτερους σκόρερ της EuroLeague τα τελευταία χρόνια. Ο Αμερικανός που θα συνεχίσει στην Ζαλγκίρις Κάουνας, συνδέεται με φιλία με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβιτς. Γι’ αυτή μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε, τονίζοντας πως ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR είναι εξαιρετικός άνθρωπος.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Δεν θα έλεγα ότι μιλούσαμε με τον Νάιτζελ για τη Ζάλγκιρις πριν έρθω εδώ. Δεν μιλάμε ιδιαίτερα για μπάσκετ, αλλά περισσότερο για το πώς πηγαίνει η ζωή μας. Τον γνώριζα από πριν, καθώς όταν ήμουν στο κολέγιο είχαμε παίξει ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά γνωριστήκαμε καλύτερα όταν βρεθήκαμε στη Φενέρμπαχτσε.

Βρήκαμε γρήγορα κοινά ενδιαφέροντα. Βλεπόμασταν καθημερινά στις προπονήσεις και είναι πολύ καλός άνθρωπος. Τον ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα με εμένα. Νομίζω ότι μας έφερε ακόμη πιο κοντά το γεγονός ότι και για εκείνον η οικογένεια είναι πολύ σημαντική.

Ο Νάιτζελ έχει περάσει πολλές διαφορετικές καταστάσεις, καλές και δύσκολες, επομένως μπορώ να μάθω πολλά από εκείνον. Το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το μπάσκετ... Είμαι τυχερός που έχω ένα τέτοιο παράδειγμα δίπλα μου».