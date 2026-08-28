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ΑΕΚ: Παραμένει στο πλευρό του Σάκοτα ο Μίγιοβιτς

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον βοηθό του Ντράγκαν Σάκοτα, Στέβαν Μίγιοβιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Παραμένει στο πλευρό του Σάκοτα ο Μίγιοβιτς
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Την επέκταση της συνεργασίας με τον Στέβαν Μίγιοβιτς έκανε γνωστή η ΑΕΚ.

Ο assistant coach της «Ένωσης» θα παραμείνει για ακόμη μια χρονιά στο πλευρό του Ντράγκαν Σάκοτα, με τη «Βασίλισσα» να συνεχίζει κανονικά με το σταφ της περυσινής επιτυχημένης σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας της με τον Στέβαν Μίγιοβιτς (Stevan Mijovic), συνεργάτη του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο 33χρονος Σέρβος τεχνικός υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα», ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2027.

Ο Μίγιοβιτς καθοδήγησε εσχάτως την Εθνική Ομάδα της Σερβίας στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο (U17), ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Κατά την περασμένη περίοδο, καθοδήγησε την Εθνική Ομάδα της Σερβίας (U16) στην κατάκτηση του Χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Μίγιοβιτς, μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ανδρών της Σερβίας, έχει διατελέσει μέλος του τεχνικού επιτελείου σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες των εθνικών ομάδων της χώρας του. Ήταν assistant coach στην U16 (2019–2020), στην U18 (2020–2022) – με ασημένιο μετάλλιο στο Challenger 2021 στα Σκόπια και χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 στην Τουρκία – στην U19 (2022–2023).»

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