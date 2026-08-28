· Παναθηναϊκός

Conference League: Ο Παναθηναϊκός είχε τη δεύτερη χειρότερη κλήρωση στη League Phase (pic)

Τα στατιστικά έδειξαν ότι οι «πράσινοι» είχαν μία πολύ απαιτητική κλήρωση.

Conference League: Ο Παναθηναϊκός είχε τη δεύτερη χειρότερη κλήρωση στη League Phase (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στο Conference League και όπως αποδεικνύεται από τα στατιστικά δεν είχε την τύχη με το μέρος του.

Συγκεκριμένα το Football Rankings με ανάρτησή του ανέφερε ότι οι «πράσινοι» είχαν τη δεύτερη πιο δύσκολη κλήρωση στη League Phase μετά τον Άγιαξ.

Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν δύο δυνατές ομάδες, ενώ παράλληλα καλείται να κάνει και δύο απαιτητικά ταξίδια.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στον Άγιαξ ο Ουναΐ - Ταξιδεύει για Ολλανδία ο Μαροκινός

18:46 MUNDOBASKET

LIVE Ουκρανία - Ελλάδα για τα προκριματικά του Mundobasket 2027

18:43 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα για την αναμέτρηση με την Ουκρανία στα Προκριματικά του MundoBasket

18:40 SUPER LEAGUE

«Πρόταση 9 εκατομμυρίων του Ολυμπιακού στη Μπέτις για τον Πάμπλο Γκαρσία»

18:35 SUPER LEAGUE 2

Επίσημο το «μπαμ»: Ανακοινώθηκε από την Athens Kallithea ο Βιγιαφάνιες

18:24 ΣΠΟΡ

Στην 7η θέση του κόσμου Παπακωνσταντίνου και Μπούρκας στη δίκωπο

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Κοντά στο «μπαμ» με Λεάο η Γαλατασαράι

17:58 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τη Φιορεντίνα για τον Ντοντό»

17:51 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Ο Παναθηναϊκός είχε τη δεύτερη χειρότερη κλήρωση στη League Phase (pic)

17:24 EUROLEAGUE

Έντουαρντς για Χέιζ-Ντέιβις: «Πολύ καλός άνθρωπος – Τυχερός που έχω τέτοιο παράδειγμα δίπλα μου»

17:17 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Παραμένει στο πλευρό του Σάκοτα ο Μίγιοβιτς

16:51 SUPER LEAGUE

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας