Conference League: Ο Παναθηναϊκός είχε τη δεύτερη χειρότερη κλήρωση στη League Phase (pic)

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στο Conference League και όπως αποδεικνύεται από τα στατιστικά δεν είχε την τύχη με το μέρος του.

Συγκεκριμένα το Football Rankings με ανάρτησή του ανέφερε ότι οι «πράσινοι» είχαν τη δεύτερη πιο δύσκολη κλήρωση στη League Phase μετά τον Άγιαξ.

Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν δύο δυνατές ομάδες, ενώ παράλληλα καλείται να κάνει και δύο απαιτητικά ταξίδια.