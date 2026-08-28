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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Κοντά στο «μπαμ» με Λεάο η Γαλατασαράι

Ο Ράφαελ Λεάο συμφώνησε να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, με τη Γαλατασαράι να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του από τη Μίλαν έναντι 45 εκατ. ευρώ συν 55 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Κοντά στο «μπαμ» με Λεάο η Γαλατασαράι
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Ο Ράφαελ Λεάο φαίνεται πως είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς έδωσε το τελικό «οκ» για τη μετακίνησή του στη Γαλατασαράι.

Σύμφωνα με τους Σάσα Ταβολιέρι και Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Πορτογάλος επιθετικός έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τη Μίλαν.

Η Γαλατασαράι αναμένεται να καταβάλει στους «ροσονέρι» 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον 55 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της μεταγραφής έως και τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, ο Λεάο αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, καθώς η Γαλατασαράι θα υποδεχθεί την Ένωση στην Allwyn Arena.

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