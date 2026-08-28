Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα για την αναμέτρηση με την Ουκρανία στα Προκριματικά του MundoBasket

Με στόχο μία ακόμη νίκη στα προκριματικά του Mundobasket 2027, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00.

Η «γαλανόλευκη» θέλει να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 4-3, έχοντας μεταφέρει στη δεύτερη φάση τα αποτελέσματα της πρώτης, όπου είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με ρεκόρ 3-3.

Η 12αδα της Εθνικής:

Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.