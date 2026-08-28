Στον τελικό των 500μ κανόε σπριντ ο Δημόπουλος

Ο Στέφανος Δημόπουλος θα δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό του C1 500μ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κανόε σπριντ, καθώς τερμάτισε δεύτερος στον ημιτελικό με χρόνο 2:02.41, εξασφαλίζοντας ένα από τα τρία εισιτήρια για τον Α’ τελικό. Μπροστά του βρέθηκε μόνο ο Βραζιλιάνος Ολυμπιονίκης Ισακίας Κεϊρός, ο οποίος επικράτησε με 2:01.98.

Ο Δημόπουλος δεν ξεκίνησε ιδανικά την κούρσα, καθώς στο πέρασμα των 250 μέτρων βρισκόταν στην τέταρτη θέση με χρόνο 59.85. Στο δεύτερο μισό, όμως, ανέβασε κατακόρυφα ρυθμό και με ένα εντυπωσιακό φίνις κατάφερε να προσπεράσει δύο αντιπάλους και να τερματίσει δεύτερος.

Την τρίτη προνομιούχο θέση πήρε ο Καναδός Αλίξ Πλομτέ με 2:02.80, μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ιταλό Νικολάε Κρατσιούν, ο οποίος θα συνεχίσει στον Β’ τελικό.

Στον μεγάλο τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής θα διεκδικήσει ένα ακόμη σημαντικό μετάλλιο μέσα στη φετινή σεζόν, μετά το χάλκινο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.