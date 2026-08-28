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Κοντά στον Άγιαξ ο Ουναΐ - Ταξιδεύει για Ολλανδία ο Μαροκινός

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα ο «Αίαντας» είναι πολύ κοντά στον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού.

Κοντά στον Άγιαξ ο Ουναΐ - Ταξιδεύει για Ολλανδία ο Μαροκινός
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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς ο Άγιαξ φαίνεται πως επιχειρεί να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στη Γαλλία και συγκεκριμένα το «Foot Mercato», η Τζιρόνα έδωσε το «πράσινο φως» στον 26χρονο χαφ να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ, προκειμένου να έχει επαφές με τους ανθρώπους του Άγιαξ και να συζητήσει το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον ολλανδικό σύλλογο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι ο Άγιαξ έχει κινηθεί δυναμικά για την περίπτωση του Ουναΐ, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν προεξοφλεί την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.

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