Στην 7η θέση του κόσμου Παπακωνσταντίνου και Μπούρκας στη δίκωπο

Στην πρώτη τους χρονιά ως πλήρωμα, ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου και ο Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν την πρώτη θέση στον τελικό Β' της δικώπου και ολοκλήρωσαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης.

Στην 7η θέση του κόσμου Παπακωνσταντίνου και Μπούρκας στη δίκωπο
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Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό Β' της δικώπου, τερματίζοντας πρώτο με χρόνο 6:21.15 και αφήνοντας πίσω του τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Νορβηγίας.

Οι Βρετανοί Γούλναφ και Άλντριτζ ολοκλήρωσαν την κούρσα σε 6:23.19, ενώ οι Νορβηγοί Γουανγκ-Νόρντερουντ και Σένουμστραντ τερμάτισαν σε 6:26.54.

Η ελληνική βάρκα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, καθώς στα ημιτελικά, υπό πιο δύσκολες συνθήκες και με κόντρα άνεμο, έμεινε εκτός για περίπου τρία δευτερόλεπτα από το τελευταίο πλήρωμα που εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό.

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