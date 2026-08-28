Επίσημο το «μπαμ»: Ανακοινώθηκε από την Athens Kallithea ο Βιγιαφάνιες

Σε μία πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Athens Kallithea, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκας Βιγιαφάνιες.

Ο έμπειρους Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, όπως και το πρωτάθλημα Κύπρου με τον ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού Lucas Villafáñez, 34 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά.

Ο Villafáñez είναι γνωστός από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέγραψε 134 συμμετοχές σε έξι σεζόν και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2021/22. Στη συνέχεια, στέφθηκε πρωταθλητής Κύπρου με τον ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2023/24, ενώ το 2024/25 πανηγύρισε με την Κηφισιά την άνοδο στη Super League.

Γεννημένος στο Comodoro, ξεκίνησε την καριέρα του από την τοπική CAI, πριν πάρει μεταγραφή στην Independiente, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Primera División της Αργεντινής και, σε ηλικία μόλις 19 ετών, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα απέναντι στην Boca Juniors. Μετά από 36 συμμετοχές και δύο γκολ στα πρώτα δύο χρόνια του στην Independiente, παραχωρήθηκε δανεικός στην Huracán, με την οποία κατέκτησε το Copa Argentina τη σεζόν 2013/14.

Ο Villafáñez ήρθε στην Ελλάδα τον Αύγουστο 2014 ως δανεικός στον Παναιτωλικό. Σε ενάμιση χρόνο με την ομάδα του Αγρινίου κατέγραψε 40 συμμετοχές, 12 γκολ και πέντε ασίστ, επιδόσεις που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην απόκτησή του με κανονική μεταγραφή από την Independiente τον Ιανουάριο 2016.

Εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού, καταγράφοντας 73 συμμετοχές, 10 γκολ και 13 ασίστ στην πρώτη του θητεία με την ομάδα, προτού παραχωρηθεί στην Alanyaspor της τουρκικής Süper Lig τον Ιανουάριο 2018. Έπειτα από δύο παραγωγικές σεζόν στην Τουρκία και ακόμη μία στο Μεξικό με την Atlético Morelia, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο 2020, όπου κατέγραψε 61 συμμετοχές, τρία γκολ και έξι ασίστ σε δύο σεζόν, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2021/22.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Villafáñez συνέχισε την καριέρα του στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ, μετρώντας 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και εννέα ασίστ σε δύο σεζόν, ενώ τη σεζόν 2023/24 πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπριακού πρωταθλήματος.

Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2024 για λογαριασμό του Βόλου, όπου αγωνίστηκε για το πρώτο μισό της σεζόν, πριν μετακομίσει στην Κηφισιά για το άλλο μισό, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της ανόδου στη Super League τη σεζόν 2024/25. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 13 συμμετοχές και μία ασίστ με την Κηφισιά.

Καλωσήρθες, Lucas».