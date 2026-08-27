· ΑΕΚ

Στ' αστέρια πάμε: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

Δείτε τις 8 ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στ' αστέρια πάμε: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πλέον γνωρίζει τα... εμπόδια που θα βρει στον δρόμο της, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων καθώς και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων θα γίνουν γνωστά από την UEFA στις 29 Αυγούστου, ενώ για πρώτη φορά οι «κιτρινόμαυροι» θα αγωνιστούν στο Champions League με το νέο φορμάτ.

Από το πρώτο γκρουπ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τις Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» και τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», από το δεύτερο θα κοντραριστεί με τη Ντόρτμουντ στο «Βεστφάλεν» και τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Απ' το τρίτο γκρουπ, θα παίξει με τις Σαχτάρ εκτός έδρας και εντός με τη Γαλατασαράι, ενώ απ' το τέταρτο στο οποίο βρίσκεται και η ίδια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα στην Ιταλία καθώς και με την Λασκ Λιντς στην «Allwyn Arena».

Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)

Μάντσεστερ Σίτι (Εκτός)

Ντόρτμουντ (Εκτός)

Ρόμα (Εντός)

Σαχτάρ (Εκτός)

Γαλατασαράι (Εντός)

Κόμο (Εκτός)

ΛΑΣΚ Λιντς (Εντός)

*Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων καθώς και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων θα γίνουν γνωστά από την UEFA στις 29 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα της League Phase:

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

COMMENTS
LATEST NEWS
20:50 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων στη League Phase

20:48 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Αγγίζει το γκολ με τον Λιβάι Γκαρσία (vid)

20:45 EUROPA LEAGUE

LIVE ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Για την υπέρβαση του Europa League

20:36 CONFERENCE LEAGUE

«Πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Τσιριβέγια

20:34 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ-Champions League: Πού βρίσκονται οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο UEFA Ranking

20:31 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: Δοκάρι με τον Χολμ και φωνές για πέναλτι (vid)

20:22 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Διπλή σωτήρια επέμβαση του Πένια (vid)

20:21 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase - Το αναλυτικό καλεντάρι

20:17 SUPER LEAGUE

Η Καλαμάτα απέκτησε τον Ααρόν Μαρτίν

20:13 CHAMPIONS LEAGUE

Στ' αστέρια πάμε: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

20:09 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Ο Κάτρης σώζει σίγουρο γκολ με απίθανη επέμβαση (vid)

19:48 EUROPA LEAGUE

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τη ρεβάνς της Βουλγαρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας