Στ' αστέρια πάμε: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

Η «Ένωση» έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πλέον γνωρίζει τα... εμπόδια που θα βρει στον δρόμο της, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων καθώς και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων θα γίνουν γνωστά από την UEFA στις 29 Αυγούστου, ενώ για πρώτη φορά οι «κιτρινόμαυροι» θα αγωνιστούν στο Champions League με το νέο φορμάτ.

Από το πρώτο γκρουπ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τις Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» και τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», από το δεύτερο θα κοντραριστεί με τη Ντόρτμουντ στο «Βεστφάλεν» και τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Απ' το τρίτο γκρουπ, θα παίξει με τις Σαχτάρ εκτός έδρας και εντός με τη Γαλατασαράι, ενώ απ' το τέταρτο στο οποίο βρίσκεται και η ίδια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα στην Ιταλία καθώς και με την Λασκ Λιντς στην «Allwyn Arena».

Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)

Μάντσεστερ Σίτι (Εκτός)

Ντόρτμουντ (Εκτός)

Ρόμα (Εντός)

Σαχτάρ (Εκτός)

Γαλατασαράι (Εντός)

Κόμο (Εκτός)

ΛΑΣΚ Λιντς (Εντός)

*Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων καθώς και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων θα γίνουν γνωστά από την UEFA στις 29 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα της League Phase:

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027