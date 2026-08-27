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Champions League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase - Το αναλυτικό καλεντάρι

Πότε θα δώσει η Ένωση τις αναμετρήσεις της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Champions League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase - Το αναλυτικό καλεντάρι
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Στο Μονακό πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) η κλήρωση της League Phase του Champions League, με τις 36 ομάδες της διοργάνωσης να γνωρίζουν πλέον τους αντιπάλους τους.

Ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου, ενώ η πορεία της στη συγκεκριμένη φάση θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου.

Σε ό,τι αφορά το ακριβές πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται να γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08).

Το αναλυτικό καλεντάρι

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Playoffs

1ος αγώνας: 16-17 Φεβρουαρίου 2027

2ος αγώνας: 23-24 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των «16»

1ος αγώνας: 9-10 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 16-17 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 6-7 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 13-14 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 27-28 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 4-5 Μαΐου 2027

Τελικός

5 Ιουνίου 2027 )Γουάντα Μετροπολιτάνο)

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