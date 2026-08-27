Champions League: Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων στη League Phase

Η κλήρωση της League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026-27 ολοκληρώθηκε με τις 36 ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΕΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στο συγκεκριμένο στάδιο της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τις Ρεάλ Μάδριτης Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μπέτις, Λιλ, Νάπολι, Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας, ενώ ξεχωρίζει επίσης η αναμέτρηση με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ των Καρέτσα και Τζόλη εντός έδρας.

Από τη μεριά της η Ντόρτμουντ, με τους δύο Έλληνες άσους στις τάξεις της θα τεθεί αντιμέτωπη με τις 'Ιντερ, Ρεάλ Μπέτις, Άστον Βίλα, Βιγιαρεάλ, Μπόντο Γκλιμτ, ΑΕΚ, Σαμπάχ και Άρσεναλ όπως προαναφέραμε.

Επιπλέον, η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, ενώ επίσης κληρώθηκε με τους εξής αντιπάλους: Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί, Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λιλ, Φενέρμπαχτσε, Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Αναλυτικά: