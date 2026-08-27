CONFERENCE LEAGUE · ΠΑΟΚ Μπραν - ΠΑΟΚ: Δοκάρι με τον Χολμ και φωνές για πέναλτι (vid) ONSPORTS TEAM 27 Αυγούστου 2026, 20:31 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η Μπραν απειλεί στο ξεκίνημα τον ΠΑΟΚ. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Μπραν - ΠΑΟΚ Βίντεο highlights COMMENTS LATEST NEWS 20:50 CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων στη League Phase 20:48 CONFERENCE LEAGUE Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Αγγίζει το γκολ με τον Λιβάι Γκαρσία (vid) 20:45 EUROPA LEAGUE LIVE ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Για την υπέρβαση του Europa League 20:36 CONFERENCE LEAGUE «Πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Τσιριβέγια 20:34 CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ-Champions League: Πού βρίσκονται οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο UEFA Ranking 20:31 CONFERENCE LEAGUE Μπραν - ΠΑΟΚ: Δοκάρι με τον Χολμ και φωνές για πέναλτι (vid) 20:22 CONFERENCE LEAGUE Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Διπλή σωτήρια επέμβαση του Πένια (vid) 20:21 CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase - Το αναλυτικό καλεντάρι 20:17 SUPER LEAGUE Η Καλαμάτα απέκτησε τον Ααρόν Μαρτίν 20:13 CHAMPIONS LEAGUE Στ' αστέρια πάμε: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League 20:09 CONFERENCE LEAGUE Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Ο Κάτρης σώζει σίγουρο γκολ με απίθανη επέμβαση (vid) 19:48 EUROPA LEAGUE ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τη ρεβάνς της Βουλγαρίας ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ