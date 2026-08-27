Η Καλαμάτα απέκτησε τον Ααρόν Μαρτίν

Η Καλαμάτα συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν, προσθέτοντας στο ρόστερ της τον Ααρόν Μαρτίν. Η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Μαρτίν έχει ήδη προλάβει να αποκτήσει επαγγελματικές παραστάσεις, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ξεκίνησε την πορεία του στην Τενερίφη, καταγράφοντας 20 συμμετοχές, με απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Μιραντές, επίσης σε 20 παιχνίδια, πριν μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Καντσίγια. Η μεταγραφή του εκεί είχε κοστίσει 1,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την εκτίμηση που υπήρχε για τις δυνατότητές του.

Ο νεαρός χαφ έχει εκπροσωπήσει και την Ισπανία σε επίπεδο Κ19, έχοντας δύο συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Η ανακοίνωση

«Το όραμα του Γιώργου Πρασσά δεν ήταν απλώς η επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και η δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας, η οποία θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Κινούμενος σε αυτή την κατεύθυνση, ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Καλαμάτα προχώρησε σε ακόμη μία υπέρβαση, ντύνοντας στα μελανόλευκα τον Ααρόν Μαρτίν.

Η ομάδα μας φέρνει με μεταγραφή και τριετές συμβόλαιο στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας έναν ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν στον δεύτερο πιο ακριβό, σε χρηματιστηριακή αξία, σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, την Αλ Καντσίγια.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ταλέντο του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος στα 19 του χρόνια έχει προλάβει ήδη να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και να πραγματοποιήσει μεταγραφή με υψηλό ποσό. Πήρε το βάπτισμα του πυρός στα 17 του χρόνια στην Τενερίφη, απόρροια του ταλέντου που διαθέτει και άμεσα μπήκε στο μπλοκάκι αρκετών συλλόγων.

Με εξαιρετική τεχνική, ποδοσφαιρική αντίληψη και σωστή τακτική συμπεριφορά, ο πολλά υποσχόμενος κεντρικός χαφ πήρε μεγάλη μεταγραφή πριν από ενάμιση χρόνο στην Αλ-Καντσίγια και η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία κατέβαλε το ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ για την αγορά του. Μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ, αποτελώντας μία από τις ακριβότερες μεταγραφές παίκτη κάτω των 20 ετών στη Saudi Pro League. Έχει αγωνιστεί επίσης στη Μιραντές και έχει υπάρξει διεθνής με την Κ19 της Ισπανίας.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα καλωσορίζει τον Ααρόν Μαρτίν στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο».